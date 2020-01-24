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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Рыбаки хотят обратиться по реформе госконтроля к Михаилу Мишустину

Подходы к контролю и надзору в рыбной отрасли нужно переформатировать, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. В объединении рассматривают возможность обратиться по этому вопросу к новому премьер-министру.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области подвела итоги года на пресс-конференции 24 января. Одной из тем стала реформа контрольно-надзорной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

АРСО неоднократно выступала с предложениями по переформатированию контроля в рыбной отрасли, напомнил президент объединения Максим Козлов. «Это не значит, что мы всех призываем не осуществлять функции по контролю и надзору, не ловить браконьеров», - обратил внимание руководитель ассоциации. Напротив, подчеркнул он, организация готова оказывать всяческое содействие в борьбе с незаконным промыслом.

Но в рыбном хозяйстве, как и в других отраслях, стоит внедрять риск-ориентированный подход, о котором активно говорят на федеральном уровне. При осуществлении госконтроля необходимо учитывать добросовестность предприятий, их репутацию на рынке и в социальной сфере, считает Максим Козлов.

Дальнейшее развитие невозможно без переосмысления подходов по контролю к тем предприятиям, которые являются законопослушными, социально ответственными, инвестируют в различные проекты, отметил президент АРСО.

Закон предусматривает: если предприятие нарушает правила, оно лишается квот – это серьезный стимул к тому, чтобы работать легально. «В большей степени при проверке хозяйственной деятельности наших предприятий выявляются какие-то такие незначительные нарушения, связанные с техническими ошибками в промысловой или иной документации. Все те вещи, которые никак не влияют на браконьерство», - обрисовал ситуацию руководитель объединения.

В рамках запущенной на государственном уровне «регуляторной гильотины» планируется убрать избыточные и неэффективные требования. Однако пока из этой сферы исключается контроль пограничной службы. Есть вопросы и к ветеринарному оформлению, рассказал президент АРСО.

Новый глава правительства Михаил Мишустин заявил, что намерен эффективно провести реформу контроля и надзора. «Мы очень надеемся, что со своей стороны сможем озвучить некоторые проблемы, - сообщил Максим Козлов. - Возможно, подготовим некое обращение от предприятий нашего региона. Может быть, мы заручимся поддержкой всего Дальневосточного региона и подготовим обращение к нашему новому премьеру, чтобы он в том числе обратил внимание на рыбохозяйственный комплекс. Он действительно требует поддержки. Нам надо развиваться, мы понимаем, в каком направлении надо двигаться, но без поддержки властей и государства этого сделать не сможем».

Материалы о реформе госконтроля собраны на сайте Fishnews в специальной рубрике.

Fishnews

  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ
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