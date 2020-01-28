28 января 2020 года

Нового премьера просят вернуть краба в оборот

Часть допустимого улова глубоководных крабов на 2020 г. оказалась зарезервирована под аукционные квоты, хотя торги в прошлом году не прошли. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась по этому поводу к премьер-министру Михаилу Мишустину.

На октябрьском аукционе квоты добычи крабов-стригунов ангулятуса и красного проданы не были: заявок по этим объектам не поступало. Таким образом, по правилам, освоение этих объемов с 2020 г. невозможно.

Даже если повторные торги состоятся, приступить к освоению объемов победители смогут только в 2021 г., отметили в объединении.

В ассоциации напомнили о постановлении правительства, регламентирующем распределение ОДУ по видам квот. По этим правилам, если по квотам вылова крабов в инвестиционных целях не предоставлено право на добычу, объем переходит на квоту добычи в морских водах.

Однако Росрыболовство, выпустив приказ о распределении общего допустимого улова на предстоящий год по видам квот, отвело по квоты добычи крабов в инвестиционных целях более 8,5 тыс. тонн ангулятуса и красного.

В приказ ведомства о распределении квот по пользователям на 2020 г. эти объемы также не вошли, сообщили Fishnews в ассоциации.

«Таким образом, в 2020 году из промышленного использования исключено 8578,8 тонны крабов, которые не распределялись между предприятиями ни как инвестиционные, ни как промышленные квоты в морских водах», – говорится в обращении АРПП.

Ассоциация попросила главу правительства о распределении не используемых в 2020 г. объемов глубоководных крабов по пользователям, с которыми заключены договоры на доли квоты вылова в морских водах.

Fishnews