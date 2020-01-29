29 января 2020 года

Глубоководные крабы вышли на повторный аукцион

Росрыболовство выставило пакеты долей квот вылова глубоководных крабов на новый аукцион. Электронные торги планируется провести 28 февраля.

В качестве лотов предлагается шесть наборов долей квот добычи крабов стригуна красного в Японском море и стригуна ангулятуса в Охотском море. В каждый пакет входит по четыре доли квоты в 16,666%, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион повторный, и начальная цена лотов снизилась до 707 332 491 рубля. В прошлый раз глубоководные предлагались со стартовой ценой более 785 млн рублей. Тогда заявок не поступило, и торги были признаны несостоявшимися.

Заявки на новый аукцион будут приниматься до 26 февраля включительно. Торги вновь планируется провести на площадке «Российского аукционного дома»: https://fish.lot-online.ru/lot/categories.html.

Если аукцион состоится, то, по общим правилам, победители смогут приступить к освоению объемов с 2021 г. При этом пользователи примут на себя обязательство по строительство флота для добычи крабов.

Еще когда готовились первые торги, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья выступала за то, чтобы не включать глубоководных крабов в аукционный список: рентабельность промысла ниже, чем у шельфовых видов, в то же время требуется особое оснащение судов и особый опыт.

В январе в письме к новому премьер-министру Михаилу Мишустину АРПП также сообщила, что, несмотря на несостоявшийся аукцион, объемы под квоты добычи в инвестиционных целях по ангулятусу и красному на 2020 г. зарезервированы. Объединение попросило главу правительства вернуть эти ресурсы в хозяйственный оборот.

Материалы о том, как готовились и проходили первые торги по крабам, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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