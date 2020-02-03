03 февраля 2020 года

Новая «порция» квот отправится на аукцион

Росрыболовство запланировано на март еще одни торги по распределению квот. Вниманию потенциальных покупателей предлагаются волосатый четырехугольный краб, травяная креветка, сельдь, макрурусы, шримс-медвежонок.

На аукцион выставили новую «порцию» долей квот для промысла на Дальнем Востоке: извещение и аукционная документация опубликованы на профильном сайте torgi.gov.ru.

Всего предлагается 36 лотов. Это 100-процентная доля квоты волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, доли квот добычи травяной креветки в Восточно- и Западно-Сахалинской подзонах, сельди в Южно-Курильской зоне, макрурусов в Западно-Камчатской подзоне и шримсов-медвежат в подзоне Приморье.

Первые 18 лотов будут расторговываться 19 марта, вторые – 20 марта. Прием заявок открыт до 10 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

С 11 по 12 марта должен пройти еще один аукцион Росрыболовства: продать планируется доли квот для промысла камбал, макрурусов, командорского кальмара, трески, минтая.

Fishnews