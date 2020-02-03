Новая «порция» квот отправится на аукцион
Росрыболовство запланировано на март еще одни торги по распределению квот. Вниманию потенциальных покупателей предлагаются волосатый четырехугольный краб, травяная креветка, сельдь, макрурусы, шримс-медвежонок.
На аукцион выставили новую «порцию» долей квот для промысла на Дальнем Востоке: извещение и аукционная документация опубликованы на профильном сайте torgi.gov.ru.
Всего предлагается 36 лотов. Это 100-процентная доля квоты волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, доли квот добычи травяной креветки в Восточно- и Западно-Сахалинской подзонах, сельди в Южно-Курильской зоне, макрурусов в Западно-Камчатской подзоне и шримсов-медвежат в подзоне Приморье.
Первые 18 лотов будут расторговываться 19 марта, вторые – 20 марта. Прием заявок открыт до 10 марта, сообщает корреспондент Fishnews.
С 11 по 12 марта должен пройти еще один аукцион Росрыболовства: продать планируется доли квот для промысла камбал, макрурусов, командорского кальмара, трески, минтая.
Fishnews