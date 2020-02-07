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На вопросы журналистов ответили начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН и замруководителя ФТС Владимир ИВИН

Таможня оценила объем нарушений в рыбной сфере

Экспорт рыбы и морепродуктов в 2019 г. составил 1,5 млн тонн. Это примерно на уровне предыдущего периода, сообщил руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. При этом он отметил количество уголовных и административных дел.

«Характерной особенностью для нашего региона остается экспорт рыбопродукции и лесоматериалов, – рассказал на пресс-конференции по итогам 2019 г. начальник ДВТУ Юрий Ладыгин. – Экспорт рыбы и морепродуктов в физическом выражении остался практически на прежнем уровне и составил 1,5 млн тонн». В стоимостном выражении поставки выросли на 7% – до 3,5 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам проведенного контроля в отношении продукции морского промысла таможни региона возбудили 123 дела об административных правонарушениях, а также 21 уголовное дело. «Можно констатировать, что, к сожалению, в рыбной отрасли у нас тоже не все в порядке», – заявил руководитель ДВТУ.

Большая реформа

Юрий Ладыгин рассказал журналистам о реформировании таможенных органов. С 2019 г. функционирует центр электронного декларирования Владивостокской таможни. Как отметили в ДВТУ, это один из первых 16 ЦЭДов, которые будут в России. Отмечено, что Владивостокский центр электронного декларирования сконцентрировал 90% декларационного массива товаров, которые перевозятся морским транспортом.

В 2020 г. реформа продолжится. Будет создана Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей таможенный пост – Дальневосточный центр электронного декларирования (ЦЭД). Дальневосточная электронная таможня примет на себя декларационный массив «сухопутных» таможен. Торжественное открытие новой структуры запланировано на начало сентября, сообщил глава управления.

Будет работать несколько видов таможен: электронная, таможни фактического контроля и специализированная, сочетающая функции электронной и таможни фактического контроля.

Fishnews

  • На вопросы журналистов ответили начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН и замруководителя ФТС Владимир ИВИН
  • На вопросы журналистов ответили начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН и замруководителя ФТС Владимир ИВИН
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