07 февраля 2020 года

Рыбаки выбирают устойчивость

Сертифицированные по стандартам MSC промыслы занимают уже порядка 30% в общероссийском вылове. В списке продукции устойчивого рыболовства – треска, пикша, сайда, минтай, окунь, палтус, камчатский краб, лосось и красная икра.

Свежие данные о сертификации российских промыслов прозвучали 5 февраля на ежегодной встрече Морского попечительского совета (MSC), которая собрала за одним столом рыбопромышленников, переработчиков, аудиторов, ученых и экологов. Представитель MSC в России Анисья Шепелева напомнила, что с 2008 г., когда в нашей стране появилась первая компания-обладатель сертификата, отрасль прошла большой путь к устойчивости.

«На сегодняшний день 37 промыслов сертифицировано по программе MSC, – отметила она. – Это около 1,5 млн тонн, что составляет порядка 30% российского вылова. Мы считаем, это достаточно значимая цифра».

Только в прошлом году сертификаты получили Ассоциация «Ярусный промысел» – по тихоокеанской треске и белокорому палтусу, компания «Океанпром» – по треске и пикше в Баренцевом море и Тымлатский рыбокомбинат – по лососю. Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2020 г. процесс оценки запущен еще по ряду объектов – это краб-стригун опилио в Баренцевом море, черный (гренландский) палтус, сразу несколько промыслов лососей в Карагинском заливе, а также горбуша, кета и нерка, добычу которых ведет Озерновский РКЗ № 55.

Динамика сертификации в российском рыболовстве отвечает глобальным тенденциям. Директор MSC по региону Европы Камиль Дерикс рассказал о давлении на рыбные запасы в мировом масштабе. Он отметил рост спроса на рыбу и морепродукты из устойчивых источников на таких крупных рынках, как Германия, США, Франция, Великобритания, Япония. На сегодняшний день соответствие стандартам MSC подтвердили 316 промыслов в 41 стране, еще 109 находятся в процессе оценки. Объем сертифицированной рыбы оценивается на уровне 10–11,8 млн тонн, что составляет 14–16% мирового вылова.

На российском рынке уже есть сертифицированная отечественная треска, пикша, сайда, минтай, окунь, палтус, камчатский краб, лосось и красная икра, хотя далеко не всегда такая продукция маркируется особым образом. Тем не менее даже в этом направлении MSC отмечает прогресс. Например, активно развивается сертификация цепей поставок. Несколько лет назад таких сертификатов насчитывалось два-три десятка, а сейчас выдано уже более 150.

Непосредственно на прилавках ассортимент экологически устойчивой рыбы и морепродуктов пока скромный – около 35 наименований продукции. И это один из вызовов, который стоит перед российским офисом MSC. Вопросы продвижения сертифицированной продукции именно на этом участке – в шаге от потребителя – обсуждались на заседании рабочей группы перед ежегодной встречей.

«Мы благодарны участникам за предложения по развитию российского рынка. Надеюсь, что в скором времени у нас будет больше MSC-сертифицированной продукции с лейблом, больше узнаваемости и что конечный потребитель будет лучше осведомлен об экологических вопросах и о выборе, который он может сделать в пользу сохранения ресурсов», – подчеркнула Анисья Шепелева.

Fishnews