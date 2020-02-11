11 февраля 2020 года

Наука рассмотрела предложения АРУК по промыслу анадромных

Изменения в правила рыболовства и предложения в стратегию промысла на 2020 г., подготовленные Ассоциацией рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края, рассмотрели на ученом совете ХабаровскНИРО. Рыбакам даны рекомендации по доработке этих инициатив.

«Мы готовы к диалогу с наукой и Росрыболовством и продолжим проработку наших предложений, но будем настаивать на их внедрении в практику рыболовства», – прокомментировал Fishnews результаты рассмотрения председатель АРУК Максим Бергеля.

В объединении также выразили готовность предоставить науке всю необходимую информацию по ставным орудиям лова, включая техническую документацию, которая помогла бы ученым в анализе характеристик и возможностей заездков.

«Надеемся, к этой работе будет привлечена и техническая наука – специалисты Дальрыбвтуза, которые имеют опыт, знания и наработки в области конструирования и совершенствования орудий лова», – выразил пожелание Максим Бергеля.

Напомним, что пакет предложений по регулированию промысла анадромных Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края направила в Амурское теруправление Росрыболовства и Хабаровский филиал ВНИРО в декабре 2019 г.

Объединение предложило скорректировать правила рыболовства в части промышленного лова корюшки стационарными орудиями лова. А также в отношении использования ставных неводов (заездков) при промысле тихоокеанских лососей в Амуре – оснащение таких орудий лова проходными окнами.

Кроме того, АРУК предложила ряд мер по ограничению лососевого промысла: график проходных дней, принцип закрепления в определенной пропорции основных лимитов и резерва между районами и др.

Рыбопромышленники также настаивают на необходимости продлить запрет промысла летней кеты, который был инициирован самими рыбаками в прошлом году.

Поручение науке предметно проработать вопрос промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае, в том числе при разработке региональной стратегии на 2020 г., на ноябрьском ДВНПС озвучил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Дополнительно вопросы предстоящей лососевой путины и региональные стратегии промысла рассмотрят на «промежуточном» заседании ДВНПС в феврале в Южно-Сахалинске.

Fishnews