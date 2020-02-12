12 февраля 2020 года

Минпромторг объяснил изменения по утилизационному гранту

В сфере предоставления субсидий для приобретения нового флота взамен сданного на утилизацию целый ряд перемен. Среди ключевых – требование о строительстве или приобретении судна на территории России и новая формула для рыбаков, отметили в Министерстве промышленности и торговли.

Изменения в правила предоставления судового утилизационного гранта внесены постановлением правительства РФ от 5 февраля 2020 г. № 91. Теперь в документе более четко прописаны цели субсидирования, ужесточается контроль за получением бюджетных средств и следованием заявленным целям, рассказали в пресс-службе Минпромторга, отвечая на запрос Fishnews о причинах изменений.

В ведомстве отметили появление требования о строительстве (приобретении) нового судна на территории России. Также среди основных изменений названо уточнение формулы предоставления господдержки по рыбопромысловому флоту.

В министерстве сообщили, что изменения внесены в соответствии с протоколом заседания подкомиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое проводил весной вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Тогда федеральным ведомствам поручено было предложить изменения методики расчета соответствия замены утилизируемых рыбопромысловых судов на новые. О том, что грант надо адаптировать под нужды рыболовства, говорилось и ранее.

В Минпромторге рассказали, что в 2019 г. судовой утилизационный грант был предоставлен одной организации – это ФГУП «Росморпорт». Сумма субсидии составила 34 млн рублей.

Закон о бюджете предусматривает выделение на эти цели по 0,5 млрд рублей в 2020, 2021 и 2022 гг.

«В настоящее время осуществляется сбор информации об участии в заявительной кампании 2020 года на получение данной субсидии», - сообщили в министерстве.

Известно, что в 2018 г. утилизационным грантом воспользовалась рыболовецкая компания «Вирма».

Fishnews