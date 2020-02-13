13 февраля 2020 года

Минвостокразвития отметило успехи «Аквавостока»

На Дальнем Востоке за 1,5 года работы электронного сервиса распределения рыбоводных участков бизнес получил в общей сложности 14,6 тыс. га акватории, отмечает Минвостокразвития. По его данным, это вдвое больше, чем за предыдущие 20 лет.

Сейчас получить морской рыбоводный участок в ДФО можно только через электронный аукцион. Прием заявлений от инвесторов с помощью aquavostok.ru начался с 3 сентября 2018 г. Только в прошлом году через этот онлайн-сервис в пользование выделено 34 участка на 6,6 тыс. га, приводит данные Минвостокразвития.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, всего на Дальнем Востоке под аквакультуру выделено 312 участков общей площадью 81 тыс. га. Из них 69 РВУ на 14,6 тыс. га предоставлены через электронные аукционы.

Ведомство также обратило внимание, что стоимость участков на электронных аукционах возросла в среднем более чем вдвое. Максимальный рост цены – в 23 раза. По информации Минвостокразвития, в результате онлайн-торгов в бюджет поступили 292 млн рублей.

Отметим, после запуска «Аквавостока» – электронной карты с отображением доступных акваторий – практика выявила ряд минусов сервиса. На эти проблемы обращали внимание на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке – в 2018 и 2019 гг. По итогам специального межведомственного совещания в Минсельхозе сервис решено было улучшить – например, дать инвесторам возможность формировать границы РВУ более чем по четырем произвольным точкам привязки.

Fishnews