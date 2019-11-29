29 ноября 2019 года

«Морские огороды» Дальнего Востока планируют не ограничивать по форме

На сайте «Аквавосток» инвесторам хотят предоставить возможность создавать рыбоводные участки более чем по четырем произвольным точкам привязки. Кроме того, планируется убрать ограничение по минимальной площади РВУ.

Особый порядок формирования морских рыбоводных участков для Дальнего Востока предусмотрели в прошлом году – постановлением правительства от 9 апреля 2018 г. № 429. Для подачи заявлений об определении границ РВУ был создан специальный интернет-сервис – aquavostok.ru. Стартовали электронные аукционы по закреплению участков.

Практика выявила ряд минусов «Аквавостока». На эти проблемы обращали внимание, в частности, на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке – в 2018 и 2019 гг.

Необходимость усовершенствования сервиса обсуждали на межведомственном совещании в Минсельхозе 12 ноября. В протоколе мероприятия, который подписал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, отмечена готовность Фонда развития Дальнего Востока и Арктики внести технические изменения в работу «Аквавостока». Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется предоставить инвесторам возможность формировать границы РВУ более чем по четырем произвольным точкам привязки.

Соответствующие изменения предполагается отразить в законодательстве: исключить ограничения в части четырех точек и минимальной площади участка. Минвостокразвитию рекомендовали направить в Минсельхоз предложения в проект нормативного правового акта.

Fishnews