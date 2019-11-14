14 ноября 2019 года

«Аквавосток» обещают улучшить

Интернет-сервис «Аквавосток» собираются усовершенствовать, готовятся соответствующие изменения в правила создания участков. Планируется, в частности, что РВУ можно будет формировать с помощью более четырех точек.

Особый порядок формирования морских рыбоводных участков для Дальнего Востока предусмотрели в прошлом году – постановлением правительства от 9 апреля 2018 г. № 429. Для подачи заявлений об определении границ РВУ был создан специальный интернет-сервис – aquavostok.ru. Стартовали электронные аукционы по закреплению участков.

Работа сервиса стала предметом совещания, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Во встрече приняли участие представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Росморречфлота, Минприроды, ФАС, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Обсуждалось исполнение поручения, которое дал вице-премьер – зампред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он поставил задачу по снятию ограничений на формирование новых участков с помощью «Аквавостока», сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

«В интернет-сервисе «Аквавосток» формы РВУ заданы квадратно-гнездовой сеткой по 100 га каждая, при этом они ограничены четырьмя равными сторонами, не более 1 км каждая. В связи с этим формирование новых участков затруднено рядом причин: не учитывается рельеф береговой черты, наличие мелких островов в прибрежной зоне, транспортные пути, некорректно формируются буферные зоны между участками и др.», - отметили в федеральном агентстве.

Участники встречи рассмотрели и поддержали предложения Минвостокразвития по доработке правил, утвержденных постановлением. В частности, планируется предусмотреть возможность формирования участков с помощью более четырех точек, примыкания участка к береговой линии (урезу воды), а также автоматическую корректировку границ РВУ.

Напомним, на минусы «Аквавостока» обращали внимание на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке – как в прошлом, так и в нынешнем году.

Fishnews