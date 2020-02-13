Новости
Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Сергей Наставшев: Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Минувший год стал успешным для рыбаков Приморского края по объемам вылова и ценам на продукцию. Об этом в интервью Fishnews рассказал директор регионального агентства по рыболовству Сергей Наставшев.

Общий вылов приморских предприятий в 2019 г. превысил 771 тыс. тонн. Это на 31 тыс. тонн больше, чем в 2018 году (104,2%). В водах, находящихся в юрисдикции РФ, по промышленным квотам добыто 629 тыс. тонн, по прибрежным – 13 тыс. тонн. Вылов «неодуемых» составил 125,2 тыс. тонн. За пределами российской экономзоны приморские рыбаки взяли 3 тыс. тонн.

На общем позитивном фоне беспокойство вызывают результаты промысла на озере Ханка, где часть пользователей в 2019 г. не справилась с порогом обязательного освоения квот. Некоторые рыбаки жалуются на малое количество рыбы в Ханке, сообщил руководитель агентства. При этом положительный вклад в состояние промысловых запасов этого озера вносят китайские рыбоводы, выпуская рыбу со своего берега.

«К сожалению, с нашей стороны рыбоводством никто не занимается, – обратил внимание глава краевого ведомства. – Хотя рыбохозяйственная наука считает рыбоводство во внутренних водоемах Приморья перспективным, и мы когда-то предлагали Росрыболовству поработать в этом направлении. Скажем, Главрыбвод мог бы построить на Ханке завод, чтобы заниматься и воспроизводством, и продажей мальков для компенсационных мероприятий. Однако в федеральном агентстве посчитали: нет смысла зарыблять озеро, чтобы там ловили китайцы. Хотя имеет место обратная ситуация: это выпущенная китайцами рыба идет нереститься в наши реки, впадающие в южную часть озера».

Однако в других акваториях, по словам собеседника Fishnews, объемы выращивания и реализации продукции товарной аквакультуры у приморских предприятий существенно выросли.

Глава краевого агентства также рассказал о планах по строительству судов для добычи крабов. «Победителями крабовых аукционов признаны 13 дальневосточных компаний, 7 из которых зарегистрированы в Приморском крае, – отметил Сергей Наставшев. – Приморские предприятия – победители аукциона будут строить 15 среднетоннажных судов. Уже заключили контракты с «Восточной верфью» на строительство четырех судов «Сигма Марин» и одного судна – компания «Восход». Сдача двух судов запланирована в 2021 году.

ГК «Антей» планирует строительство семи краболовов, ООО «ТРК» – двух судов на Находкинском СРЗ. Строительство судов на приморских верфях важно не только для развития промышленности, но и для всей экономики края. Это и задел на дальнейшее восстановление судоремонта в крае».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

Все материалы

Крупным планом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

Marique – российское оборудование для переработки иваси

Все материалы

События

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.