13 февраля 2020 года

Сергей Наставшев: Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Минувший год стал успешным для рыбаков Приморского края по объемам вылова и ценам на продукцию. Об этом в интервью Fishnews рассказал директор регионального агентства по рыболовству Сергей Наставшев.

Общий вылов приморских предприятий в 2019 г. превысил 771 тыс. тонн. Это на 31 тыс. тонн больше, чем в 2018 году (104,2%). В водах, находящихся в юрисдикции РФ, по промышленным квотам добыто 629 тыс. тонн, по прибрежным – 13 тыс. тонн. Вылов «неодуемых» составил 125,2 тыс. тонн. За пределами российской экономзоны приморские рыбаки взяли 3 тыс. тонн.

На общем позитивном фоне беспокойство вызывают результаты промысла на озере Ханка, где часть пользователей в 2019 г. не справилась с порогом обязательного освоения квот. Некоторые рыбаки жалуются на малое количество рыбы в Ханке, сообщил руководитель агентства. При этом положительный вклад в состояние промысловых запасов этого озера вносят китайские рыбоводы, выпуская рыбу со своего берега.

«К сожалению, с нашей стороны рыбоводством никто не занимается, – обратил внимание глава краевого ведомства. – Хотя рыбохозяйственная наука считает рыбоводство во внутренних водоемах Приморья перспективным, и мы когда-то предлагали Росрыболовству поработать в этом направлении. Скажем, Главрыбвод мог бы построить на Ханке завод, чтобы заниматься и воспроизводством, и продажей мальков для компенсационных мероприятий. Однако в федеральном агентстве посчитали: нет смысла зарыблять озеро, чтобы там ловили китайцы. Хотя имеет место обратная ситуация: это выпущенная китайцами рыба идет нереститься в наши реки, впадающие в южную часть озера».

Однако в других акваториях, по словам собеседника Fishnews, объемы выращивания и реализации продукции товарной аквакультуры у приморских предприятий существенно выросли.

Глава краевого агентства также рассказал о планах по строительству судов для добычи крабов. «Победителями крабовых аукционов признаны 13 дальневосточных компаний, 7 из которых зарегистрированы в Приморском крае, – отметил Сергей Наставшев. – Приморские предприятия – победители аукциона будут строить 15 среднетоннажных судов. Уже заключили контракты с «Восточной верфью» на строительство четырех судов «Сигма Марин» и одного судна – компания «Восход». Сдача двух судов запланирована в 2021 году.

ГК «Антей» планирует строительство семи краболовов, ООО «ТРК» – двух судов на Находкинском СРЗ. Строительство судов на приморских верфях важно не только для развития промышленности, но и для всей экономики края. Это и задел на дальнейшее восстановление судоремонта в крае».

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