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Макет будущего краболова

Дальний Восток взялся за краболовный флот

В Приморье заложили первое судно в рамках нового механизма предоставления квот на вылов краба. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал это важнейшим шагом для возрождения в регионе судостроительной отрасли.

Церемония закладки судна-краболова прошла 26 ноября на «Восточной верфи» в Приморском крае. Удачного строительства рыбакам приехали пожелать зампред правительства – полномочный представитель президента Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко.

Судно строится по заказу ООО «Дальневосточное побережье» из группы компаний «Сигма Марин Технолоджи». «От имени заказчика я хочу поблагодарить руководство страны, руководство Приморского края за то, что «квоты под киль» стали реальностью. У нас есть квоты – вот он, киль», – заявил на церемонии генеральный директор «Дальневосточного побережья» Андрей Басаргин.

На октябрьском аукционе компания приобрела два пакета долей квот на вылов краба. Еще два лота по Дальневосточному бассейну выиграло ООО «Север», также входящее в «Сигма Марин Технолоджи». В соответствии с законодательством о квотах вылова крабов в инвестиционных целях, под каждый пакет долей в России должно быть построено судно.

Все четыре судна планируется строить на «Восточной верфи». Первое предполагается передать заказчику в 2021 г., сообщил генеральный директор судостроительного предприятия Олег Сиденко.

Проект судна позволяет использовать его при небольшой модернизации на разных видах промысла: для добычи и перевозки краба в живом виде, как краболов-процессор, ярусолов и креветколов. «Мы рассчитываем закончить программу строительства четырех судов в апреле 2023 года», – рассказал Fishnews Андрей Басаргин.

Он поблагодарил коллектив завода за быстрый старт работы: 15 сентября начался стапельный период и чуть больше чем за два месяца была подготовлена довольно внушительная закладная секция.

Юрий Трутнев заявил, что с «Восточной верфи» начинается процесс возрождения судостроения на Дальнем Востоке. Для того чтобы в регионе строился флот для рыбной отрасли, правительство по поручению главы государства разрабатывает механизм предоставления субсидий рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, напомнил вице-премьер – полномочный представитель президента. Планируется субсидировать до 20% стоимости.

«В то же самое время только поддержки недостаточно. Самое главное – это ваш труд. Самое главное – чтобы эти суда были качественными, в срок сдавались, и тогда у нас есть все шансы на возрождение судостроительной промышленности Дальнего Востока», – обратился к коллективу завода вице-премьер – полпред.

Во время посещения «Восточной верфи» он дал поручение учесть специфику серийности строительства при предоставлении субсидий. Также будет рассмотрена возможность увеличения максимального срока, который отводится на реализации проекта по инвестиционным квотам.

Предоставление субсидий – важный вопрос для рыбаков, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Хотелось бы, чтобы предприятия могли как можно раньше ознакомиться с порядком предоставления такой господдержки, прокомментировал он.

Fishnews

  • Макет будущего краболова
  • Удачного строительства рыбакам приехали пожелать зампред правительства – полномочный представитель президента Юрий ТРУТНЕВ и губернатор Олег КОЖЕМЯКО. Фото пресс-службы администрации Приморья
  • Генеральный директор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей БАСАРГИН
  • Генеральный директор «Восточной верфи» Олег СИДЕНКО
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Торжественная церемония закладки прошла на «Восточной верфи»
  • Закладная доска будущего краболова. Фото пресс-службы администрации Приморья
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