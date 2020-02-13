13 февраля 2020 года

Камчатка предлагает упростить учет лососевых уловов

Специалисты Камчатского края предлагают отразить в правилах рыболовства особенности учета лососевых уловов. Изменения учитывают специфику работы на промысле и помогут избежать обвинения законопослушных пользователей в нарушениях, отмечают в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Сейчас правила рыболовства для Дальневосточного бассейна не учитывают реальной ситуации на промысле тихоокеанских лососей, считают специалисты Камчатского края. Исходя из нынешней редакции, рыбаки должны рассортировывать и учитывать по видам уловы тихоокеанских лососей в местах добычи – на рыболовном участке непосредственно в море.

Если речь не идет о моновидовом промысле, то требуется полная рассортировка улова. А это – применение специальных технологических схем, привлечение большого количества персонала, специально оборудованная площадка, дополнительная техника, отмечено в пояснительной записке к проекту изменений правил.

В период, когда массово идет рыба, такой тотальный учет в местах добычи неизбежно приведет к недоосвоению выделенных объемов, потере качества сырца, увеличению затрат на вылов.

При перевозке уловов с участков в прорезях (щелевиках) точный вес и видовой состав уловов в этих плавсредствах определить и вовсе невозможно.

Для того чтобы добросовестные рыбаки были защищены от обвинений в нарушении правил и могли эффективно вести промысле в предстоящую путину, Ассоциация добытчиков лососей Камчатки предложила внести в документ изменения.

Основная идея – предусмотреть возможность при промысле анадромных видов рыб в месте добычи указывать в промысловом журнале и других отчетных документах общий вес улова без весового (размерного) соотношения видов.

При этом предполагается допустить последующую корректировку общего веса улова с внесением изменений в промысловый журнал и другие отчетные документы не позже 12 часов суток, следующих за сутками, когда осуществлялась добыча. Корректировка допускается на 10% в ту или иную сторону – такая погрешность уже используется на Северном бассейне, отметили в ассоциации.

Возможность указывать весовое (размерное) соотношение видов улова в промысловом журнале и других отчетных документах предлагается обеспечить уже после выгрузки – не позже 12 часов суток, следующих за сутками, когда осуществлялся лов.

В ноябре председатель ассоциации Владимир Галицын представил предложениях по изменению правил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке. В объединении уверены: поправки важны и для коллег из других регионов.

Изменения рассматривались на рабочей группе при теруправлении Росрыболовства, с участием представителей науки, краевого минрыбхоза, общественности, погрануправления, отметил руководитель ассоциации.

Подготовка изменений идет в полном соответствии с установленными процедурами, рассказал Fishnews Владимир Галицын. В декабре предложения одобрил Ученый совет Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО), и их передали на рассмотрение в головной институт в Москве.

«Теперь ожидаем, что изменения правил будут рассмотрены и поддержаны на заседании ДВНПС, которое пройдет 21 февраля в Южно-Сахалинске», – отметил руководитель объединения.

Предлагаемые изменения правил рыболовства смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews