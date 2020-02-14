14 февраля 2020 года

Юрий Трутнев получил новое управление

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать в аппарате правительства новое управление – по развитию приоритетных территорий. Курировать его будет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Об изменении структуры аппарата правительства премьер Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина.

«У нас появилось одно новое управление – по развитию приоритетных территорий, Юрий Петрович Трутнев будет его курировать. При этом общая численность аппарата не изменилась», – отметил председатель правительства.

Напомним, что в новом кабмине Михаила Мишустина Юрий Трутнев, помимо Дальнего Востока и Арктики, отвечает также за Северный Кавказ. Какими территориями будет заниматься новое управление в аппарате правительства, пока не уточняется.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г., к приоритетным геостратегическим территориям России относятся регионы Северного Кавказа, Дальнего Востока, Арктической зоны, а также Крым и Калининградская область.

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