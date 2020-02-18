18 февраля 2020 года

Современные предприятия есть, но кадров не хватает

Кадровые проблемы в отрасли связаны и с выстроенной системой образования, и с завышенными квалификационные требованиями при низком престиже профессий в сфере добычи и переработки рыбы, считает гендиректор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

Рыбная отрасль была и остается важнейшим источником занятости на Камчатке. По данным краевых властей, на крупных рыбопромышленных предприятиях Усть-Большерецкого района – Озерновском РКЗ № 55, рыболовецкой артели «Колхоз «Красный труженик», «Витязь-Авто» - трудится до 80% местного населения.

При этом кадровый вопрос для компаний остается острым. Краевое агентство по занятости населения отмечает ограниченное предложение электромехаников, старших механиков, рефрижераторных механиков, капитанов маломерных судов.

Притока молодых сил в отрасли недостаточно. Механики, судоводители, тралмастеры, слесари – это в основном люди от 50 лет и старше, даже сорокалетних мало, рассказал генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. Зарплаты растут, но престиж профессий, связанных с промыслом и переработкой рыбы, недостаточно высок и молодежь идет в отрасль неохотно, обрисовал проблему руководитель компании.

При этом квалификационные требования к кадрам постоянно ужесточаются, хотя на практике в этом нет необходимости, считает собеседник Fishnews.

«Раньше если человек планировал связать свою жизнь с промыслом, ходить в море, ловить рыбу, для него не было препятствий. Пошел матросом, нравится – поступает на учебно-курсовой комбинат. Все было доступно», - отметил рыбопромышленник. Сейчас система подготовки кадров больше заточена на высшее профессиональное образование, считает он.

«Недавно обсуждался проект приказа Минтранса о минимальном составе экипажа. В предложенном документе не учитывается, что специфика работы на крупных судах отличается от управления и работы на маломерном флоте», - обратил внимание Алекс Раманаускас.

Если раньше было достаточно, чтобы на судне для прибрежного промысла был вахтенный помощник, то теперь получатся, что потребуется старший помощник капитана с дипломом ГМССБ, привел пример руководитель предприятия.

«Еще одно требование для старшего помощника капитана – он должен проходить практику на судах валовой вместимостью более 500 тонн. Зачем это требование, если он, допустим, собирается работать на малом рыболовном сейнере?» - подчеркнул Алекс Раманаускас. Компания направила свои предложения по доработке проекта приказа краевым властям и в отраслевые объединения.

Не способствует притоку кадров и избыточный административный пресс на отрасль. В пример можно привести ситуацию, с которой столкнулись предприятия в Сахалинской области: тогда пограничные органы стали требовать от бригадиров прибрежного лова документы о соответствии МКУБ для вспомогательного, не рыболовного, флота.

Рыбопромышленник обратил внимание и на такой аспект: нововведения в сфере бухгалтерского, налогового учета, внедрение электронной ветеринарной сертификации также заставляют привлекать дополнительных специалистов. А это новая нагрузка на предприятия.

Дальневосточные компании создают современные предприятия по переработке рыбы и морепродуктов. «Витязь-Авто» ввела в эксплуатацию перерабатывающий комплекс в селе Устьевое Соболевского района по программе инвестиционных квот. Установлено дорогое эффективное оборудование, но при реализации проекта предприятие столкнулось с вопросом: где взять специалистов для обслуживания таких машин?

Для того чтобы обеспечить свои потребности, компания привлекает людей из других регионов, повышает квалификацию уже работающих сотрудников. Но без изменения кадровой политики государства не обойтись.

Fishnews