18 февраля 2020 года

Аквафермерам Якутии предлагают участки для ценной рыбы

На торги выставили 5 рыбоводных участков в Республике Саха (Якутия), заявки можно подавать по 13 мая. В числе предлагаемых для выращивания видов муксун, чир, сибирский осетр, радужная форель.

Аукцион организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, торги планируется провести 31 марта в Якутске.

Как сообщает корреспондент Fishnews, четыре участка под пастбищную аквакультуру – озера на территории Баппагайинского наслега в Вилюйском районе (улусе). Площади этих РВУ – от 44,4 до 111,8 га, стартовые цены – от 355 тыс. до 894 тыс. рублей. Разводить там предлагается муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Пятый участок – для индустриального рыбоводства, он расположен на Светлинском водохранилище в поселке Чернышевском Мирнинского района. РВУ занимает 25,5 га, его стартовая цена составляет 204 тыс. рублей. На этом участке кроме муксуна, пеляди и чира предлагается выращивать сибирского осетра и радужную форель.

Все РВУ предоставляются на условиях совместного водопользования и будут закреплены за победителями на 25 лет.

Fishnews

