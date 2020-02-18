18 февраля 2020 года

Приморье озаботилось судоремонтом

План по развитию судостроения и судоремонта в Приморском крае собираются разработать представители отрасли. Также они считают, что в регионе необходимо создать профильную ассоциацию.

За последние 10-12 лет в стране было принято много важных решений, облаченных в стратегии, госпрограммы развития отечественного судостроения и комплексные планы их реализации. Результат мы наблюдаем сегодня: работоспособные верфи, особенно предприятия из структуры госкорпорации, загружены заказами, за выполнением которых следят даже в Госдуме и Совете Федерации. Но как оценивают происходящее в самой отрасли?

«Сейчас мы не можем отрицать, что подъем судостроения в последние годы произошел. В той же стратегии развития судостроительной промышленности отмечается, что количество построенных судов выросло в 1,7 раза (данные на 2018 год по отношению к 2012 году. – Прим. корр.), и это действительно так. Но если мы посмотрим, какие суда строились и кто заказчик, то мы очень быстро вычислим, что около 90% приходится на федеральный заказ. Это говорит о конкурентоспособности наших предприятий и заводов, которые пока еще не достигли нужного уровня. Кроме того, реализация госпрограмм практически не затронула предприятия отрасли на Дальнем Востоке, и особенно судоремонтные предприятия – внимание им практически не уделялось», – констатировал первый заместитель генерального директора АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ДНИИМФ) Евгений Новосельцев на совещании во Владивостоке. В обсуждении приняли участие руководители судостроительных и судоремонтных предприятий и организаций.

Явно ощущают дисбаланс и сами судоремонтники. «Это разные отрасли, – выразил мнение гендиректор компании «Мортехсоюз» Анатолий Чепиков. – Представьте себе сборочный завод и авторемонтную мастерскую – это разные организации, разный подход и проблемы. Над судостроением работает правительство, там все более-менее налажено, мало что можно добавить. Про судоремонт же – ни слова».

И все же больше голосов в этом споре прозвучало в пользу единства. Причем, по мнению представителя МГУ имени адмирала Г.И. Невельского Михаила Холоши, смотреть на данный вопрос необходимо еще шире: «При решении глобальных задач без макроэкономики не обойтись. А если так, то здесь уже связаны и судоремонт, и судостроение, и судоходство. Не рассматривая последнее, мы не вырастим заказчика на строительство и ремонт флота».

Не стоит спорить и о том, где важнее сегодня поддержка государства, полагает помощник ректора морского университета. «Нам вся эта индустрия важна. Потому что без нее нет системы формирования спроса на человеческий капитал в нашем регионе, а без этого мы регион потеряем», – отметил он.

Эксперты отметили, что уже сразу после спуска новый флот требует даже большего внимания в плане обслуживания, чем старые, отживающие свой век суда. И здесь на первый план выходят все насущные вопросы, с которыми ежедневно приходится справляться предприятиям судоремонта.

Перечислению трудностей в своей работе участники совещания посвятили немало времени. Так, комментируя конкурентоспособность отечественного судоремонта, генеральный директор Славянского СРЗ Андрей Якимчук напомнил, что сегодня стоимость услуг в России для судовладельцев однозначно ниже, чем в той же Японии и Южной Корее, однако наплыва ни отечественных, ни иностранных заказчиков по-прежнему не наблюдается. А не идут они сюда по одной простой причине: тотальные проверки контролирующих органов и жесткое таможенное законодательство. Еще тяжелее обстоит ситуация с «лавинообразными проверками» предприятий на берегу – у тех немногих, кто выжил и работает в крае.

Барьерами для развития судоремонта становятся моральное устаревание производственных фондов, недостаток современной инфраструктуры, неэффективное использование существующих мощностей. Изменить, уверены эксперты, необходимо и подход к вопросу кредитования предприятий отрасли. Среди наиболее актуальных проблем большинство предприятий, в том числе из смежных с судоремонтом и судостроением отраслей, назвали дефицит кадров.

Все участники совещания согласились, что судостроению и судоремонту Приморья недостает общественного отраслевого объединения, которое бы поддерживало диалог с госорганами, добиваясь принятия решений, важных для всей отрасли. Такая ассоциация должна стать еще и инструментом кооперации между предприятиями региона, отметил гендиректор ДНИИМФ Ярослав Семенихин.

Создание объединения приветствуют и в министерстве промышленности и торговли Приморского края. Замглавы ведомства Алексей Пикалов заверил отраслевиков в готовности министерства всячески поддерживать консолидированные решения и предложения от предприятий региона.

Еще одним итогом совещания стало создание экспертной группы. В ближайшее время специалисты-судостроители, судоремонтники и ученые должны будут подготовить предложения по реализации стратегии развития отрасли в целом и стратегии социально-экономического развития Приморского края.

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