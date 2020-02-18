Приморье озаботилось судоремонтом

Представители отрасли готовы взяться за разработку комплексного плана мероприятий по развитию судостроения и судоремонта в Приморском крае. Еще одним итогом проблемного диалога за общим столом стало решение: в регионе необходимо создать профильную ассоциацию.

Две половинки одной отрасли?

Может ли судоремонт идти в отрыве от судостроения? Как ни странно, но и сами производственники не имеют единого мнения в этом ключевом для планирования будущего целой отрасли вопросе.

За последние 10-12 лет в стране было принято много важных решений, облаченных в стратегии, госпрограммы развития отечественного судостроения и комплексные планы их реализации. Результат мы наблюдаем сегодня: работоспособные верфи, особенно предприятия из структуры госкорпорации, загружены заказами, за выполнением которых следят даже в Госдуме и Совете Федерации. Но как оценивают происходящее в самой отрасли?

«Сейчас мы не можем отрицать, что подъем судостроения в последние годы произошел. В той же стратегии развития судостроительной промышленности отмечается, что количество построенных судов выросло в 1,7 раза (данные на 2018 год по отношению к 2012 году. – Прим. корр.), и это действительно так. Но если мы посмотрим, какие суда строились и кто заказчик, то мы очень быстро вычислим, что около 90% приходится на федеральный заказ. Это говорит о конкурентоспособности наших предприятий и заводов, которые пока еще не достигли нужного уровня. Кроме того, реализация госпрограмм практически не затронула предприятия отрасли на Дальнем Востоке, и особенно судоремонтные предприятия – внимание им практически не уделялось», – констатировал первый заместитель генерального директора АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ДНИИМФ) Евгений Новосельцев на совещании во Владивостоке. В обсуждении приняли участие руководители судостроительных и судоремонтных предприятий и организаций.

Явно ощущают дисбаланс и сами судоремонтники. «Это разные отрасли, – выразил мнение гендиректор компании «Мортехсоюз» Анатолий Чепиков. – Представьте себе сборочный завод и авторемонтную мастерскую – это разные организации, разный подход и проблемы. Над судостроением работает правительство, там все более-менее налажено, мало что можно добавить. Про судоремонт же – ни слова».

Согласен с коллегой и руководитель Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук: «Кроме того, что до 20% повысили НДС, я никакой «помощи» от государства не почувствовал».

Сложности, по его словам, возникают даже при попытках работать с судостроителями над общим проектом: рабочие-судоремонтники не подходят по компетенциям судостроителям, которые, в свою очередь, не имеют навыков работы с привычными для ремонтников материалами.

«Мы потеряли такую промышленность, судоремонт! А между тем я всем говорю: судно строится 2-3 года, а потом работает 40 лет, и все эти годы его надо ремонтировать. Мы же сегодня вывозим эти деньги за границу», – напомнил гендиректор Славянского СРЗ о том, где предпочитают ремонтировать свой флот судовладельцы.

И все же больше голосов в этом споре прозвучало в пользу единства. Причем, по мнению представителя МГУ имени адмирала Г.И. Невельского Михаила Холоши, смотреть на данный вопрос необходимо еще шире: «При решении глобальных задач без макроэкономики не обойтись. А если так, то здесь уже связаны и судоремонт, и судостроение, и судоходство. Не рассматривая последнее, мы не вырастим заказчика на строительство и ремонт флота».

Не стоит спорить и о том, где важнее сегодня поддержка государства, полагает помощник ректора морского университета. «Нам вся эта индустрия важна. Потому что без нее нет системы формирования спроса на человеческий капитал в нашем регионе, а без этого мы регион потеряем», – отметил он.

«Согласен – нельзя разделять судостроение и судоремонт. Потому что как только заканчивается передача судна или корабля заказчику, начинается его гарантийный ремонт и обслуживание», – высказал мнение заместитель гендиректора по судоремонту «Восточной верфи» Алексей Андреев. Он сообщил, что предприятие заключило контракт на обслуживание судов Тихоокеанского флота с учетом построенных здесь кораблей.

Такого же продолжения ждут и по контрактам на строительство краболовных судов: в ноябре 2019 года на «Восточной верфи» прошла церемония закладки первого краболова. В общей же сложности для рыбопромышленных компаний здесь планируется построить 5 судов такого типа. «Надеюсь, что и краболовы, которые будут построены у нас, тоже будут проходить сервис и ремонт на нашем предприятии», – выразил пожелание представитель завода.

Между тем, отметили эксперты, уже сразу после спуска новый флот требует даже большего внимания в плане обслуживания, чем старые, отживающие свой век суда. И здесь на первый план выходят все насущные вопросы, с которыми ежедневно приходится справляться предприятиям судоремонта.

Живые проблемы

Перечислению трудностей в своей работе участники совещания посвятили немало времени. Так, комментируя конкурентоспособность отечественного судоремонта, генеральный директор Славянского СРЗ напомнил, что сегодня стоимость услуг в России для судовладельцев однозначно ниже, чем в той же Японии и Южной Корее, однако наплыва ни отечественных, ни иностранных заказчиков по-прежнему не наблюдается. А не идут они сюда по одной простой причине: тотальные проверки контролирующих органов и жесткое таможенное законодательство. Еще тяжелее обстоит ситуация с «лавинообразными проверками» предприятий на берегу – у тех немногих, кто выжил и работает в крае.

«В Китае, Корее, Японии серьезно поддерживают этот бизнес, потому что он имеет мультипликативный эффект, – подчеркнул Андрей Якимчук. – Администрация Приморского края посчитала, что только на судоремонт за границей судовладельцы тратят 6 млрд рублей в год. А сколько при этом там закупается снаряжения, сколько платят за бункеровку, переоборудование и т.д. Цифра получается вдвое больше. Так вот в Китае ордена дают директорам заводов, которые привели на ремонт флот из России, а у нас – возбуждают уголовные дела».

Не получится, по мнению судоремонтников, при решении проблем отрасли обойти и вопрос с моральным устареванием производственных фондов, недостатком современной инфраструктуры и неэффективным использованием существующих мощностей. Элементарная нехватка доков, подъемных сооружений в Приморье заставляет судовладельцев идти за рубеж. А между тем в крае есть заброшенные ямы, где прежде стояли доки, причалы и целые заводы, которые вполне можно было бы возвращать в эксплуатацию.

Изменить, уверены эксперты, необходимо и подход к вопросу кредитования предприятий отрасли. «Во всем мире пользуются заемными и кредитными средствами – это не проблема. Беда в том, что у нас нет такой системы поддержки судостроения, судоремонта с точки зрения финансово-организационных механизмов, как за рубежом», – обратил внимание Михаил Холоша.

По его словам, МГУ имени Г.И. Невельского изучал опыт Южной Кореи, где реализуется схема на основе государственно-частного партнерства по привлечению заказчиков и льготному кредитованию заводов и судовладельцев. К чему в таких условиях пришли корейские судостроение и судоремонт – очевидно для всех.

Среди наиболее актуальных проблем большинство предприятий, в том числе из смежных с судоремонтом и судостроением отраслей, назвали дефицит кадров. По словам представителя компании «Технологическое оборудование» Артема Комарова, катастрофически не хватает молодых специалистов, способных не просто перенять опыт эксплуатации оборудования, но и трансформировать знания и навыки в нечто новое.

«Даже таким крупным предприятиям, как дальневосточный завод «Звезда», негде брать необходимый инженерно-технический потенциал. Не завезем мы столько специалистов с Запада, необходимо растить здесь своих», – отметил генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

На собственном предприятии производители оборудования для рыбной отрасли нашли выход – в перевооружении технического парка, повышении условий труда, организации производственных учебных групп для повышения квалификации кадров, возрождения института наставничества и т.д.

Но, как отмечают специалисты, собственными силами решать кадровые вопросы отраслевикам становится все сложнее, тем более, когда политика государственного образования идет вразрез с потребностями отрасли и рынка.

О том, к чему уже сейчас приводит нехватка технических специалистов современного уровня на судоремонтных заводах, рассказал глава судоремонтной компании «Первомайское» Николай Богомяков – показательным для предприятия стал опыт работы с пропульсивными комплексами на новых судах. Высокоавтоматизированное оборудование изначально сконструировано таким образом, что любые манипуляции с ним требуют не только присутствия представителя компании-производителя (в данном случае финской фирмы, уже открывшей для этих целей офис в Санкт-Петербурге), но и использования оригинальных комплектующих, вплоть до болтов. «Получается, уже при строительстве судов закладывается такая вот «мина замедленного действия», – обратил он внимание коллег.

Этот момент, в свою очередь, выводит и на такую проблему, как производство запчастей в России – работа с зарубежными поставщиками сегодня серьезно удорожает ремонт и тормозит техническое развитие отечественной отрасли, отмечают специалисты.

Задача – объединить усилия

И хотя актуальные проблемы отрасли государство обобщило в Стратегии развития судостроения до 2035 года, но, как заметил Евгений Новосельцев, путей решения, кроме необходимости привлечения бюджетных средств, пока не придумано.

«Перед нами поставлена задача: как восстановить судоремонт в необходимых объемах в Приморском крае и как обеспечить судоремонт для тех программ судостроения, которые выстраивает наше государство. Как обычный человек я говорю, что буду ремонтироваться там, где дешевле, быстрее и качественнее – одним словом, выгоднее. Как этого достичь?» – сформулировал коллегам такой простой и в то же время самый сложный для отрасли вопрос генеральный директор ДНИИМФ Ярослав Семенихин.

Более того, одной петицией или даже сформулированным планом реализации целой стратегии судостроения ситуацию не изменить. Важно работать в этом направлении постоянно и поддерживать диалог с госорганами, добиваясь принятия решений, важных для всей отрасли, а не для отдельно взятых предприятий и корпораций, подчеркнул директор по развитию и стратегическому планированию ПАО «Завод «Варяг» Юрий Фильчёнок.

Решением задач такого уровня должно заниматься общественное отраслевое объединение, которого судостроению и судоремонту Приморья действительно недостает, согласились все участники совещания. Такая ассоциации должна стать еще и инструментом кооперации между предприятиями региона – понимание своих возможностей и недостающих компетенций важно прежде всего самим отраслевикам для выстраивания работы с судовладельцами, отметил Ярослав Семенихин.

Создание объединения приветствуют и в министерстве промышленности и торговли Приморского края. Замглавы ведомства Алексей Пикалов заверил отраслевиков в готовности министерства всячески поддерживать консолидированные решения и предложения от предприятий региона. Тем более, что Приморский край сегодня уделяет большое внимание вопросам судостроения и судоремонта, озвучивая и отстаивая стратегические предложения в этой сфере на федеральном уровне, добавил он.

Кроме того, замминистра пригласил бизнес к более активному взаимодействию с краевым минпромторгом: по многим из озвученных предприятиями проблем существуют механизмы поиска решений, в том числе инструменты адресной поддержки.

Еще одним итогом совещания стало создание экспертной группы. В ближайшее время специалисты-судостроители, судоремонтники и ученые должны будут подготовить предложения по реализации стратегии развития отрасли в целом и стратегии социально-экономического развития Приморского края.

Более предметно свои проблемы и инициативы компании рассчитывают обсудить на встрече с губернатором Олегом Кожемяко.

Наталья СЫЧЕВА, Fishnews

Февраль 2020 г.