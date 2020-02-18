Западному бассейну обновят правила промысла
Проект новых правил рыболовства для Западного бассейна подготовил Минсельхоз. Общественное обсуждение документа продлится по 10 марта.
Предлагаемая редакция правил размещена на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. В сопроводительных материалах отмечено, что правила рыболовства для Западного бассейна нуждаются в актуализации. Планируется, что документ вступит в силу с апреля.
Западный рыбохозяйственный бассейн включает Балтийское море и Ладожское озеро с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Исключения – пруды и обводненные карьеры, находящиеся в региональной, муниципальной и частной собственности.
Напомним, в июне 2019 г. вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Также в прошлом году на портале regulation.gov.ru опубликовали проекты правил для Северного и Байкальского бассейнов.
Fishnews