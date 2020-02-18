18 февраля 2020 года

Западному бассейну обновят правила промысла

Проект новых правил рыболовства для Западного бассейна подготовил Минсельхоз. Общественное обсуждение документа продлится по 10 марта.

Предлагаемая редакция правил размещена на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. В сопроводительных материалах отмечено, что правила рыболовства для Западного бассейна нуждаются в актуализации. Планируется, что документ вступит в силу с апреля.

Западный рыбохозяйственный бассейн включает Балтийское море и Ладожское озеро с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Исключения – пруды и обводненные карьеры, находящиеся в региональной, муниципальной и частной собственности.

Напомним, в июне 2019 г. вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Также в прошлом году на портале regulation.gov.ru опубликовали проекты правил для Северного и Байкальского бассейнов.

Fishnews