24 октября 2019 года

Байкал получит новые правила рыболовства

Минсельхоз готовится обновить правила рыболовства для Байкальского бассейна. Проект важнейшего для предприятий и рыбаков-любителей документа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Проект новых правил рыболовства для Байкальского бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Байкальский бассейн включает, в частности, озеро Байкал с бассейнами впадающих в него рек и другие водные объекты на сухопутной территории Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Изменения требуется в связи с рекомендациями отраслевой науки, говорится в сопроводительных материалах к проекту. Также отмечено, что обновить правила необходимо в связи с выходом федерального закона о любительской рыбалке. В силу он вступит с 1 января 2020 г.

Действующая редакция правил для Байкальского бассейна утверждена приказом Минсельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 435.

Процедуру ОРВ также проходит сейчас проект новых правил для Северного бассейна. В июне Минсельхоз обновил правила для Дальневосточного бассейна.

Fishnews