21 февраля 2020 года

Требования к локализации при строительстве судов скорректировали

Правительство внесло изменения в требования, которые используются для признания продукции произведенной в России. Скорректированы в том числе требования к локализации при строительстве рыбопромысловых судов.

Изменения в приложение к постановлению правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции изложены требования, которые предъявляются к продукции судостроения для признания ее российской. В том числе скорректированы требования к рыбопромысловому флоту.

Напомним, что постановление от 17 июля 2015 г. № 719 используется в том числе в отношении судов, которые должны быть построены под квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Fishnews