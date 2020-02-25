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Гендиректор Находкинского судоремонтного завода Николай БОЛГАР и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ

Для строительства краболовов хотят смягчить требования

Минвостокразвития добивается отмены ограничений по номенклатуре оборудования при строительстве краболовов. Об этом рассказал глава ведомства Александр Козлов при посещении верфи в Находке.

По информации Минвостокразвития, на Находкинском судоремонтном заводе планируется строительство девяти краболовов. 21 февраля предприятие осмотрел глава ведомства Александр Козлов, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр рассказал о господдержке

«Хотелось бы, чтобы контракты на строительство краболовов были выполнены в срок. Нужно пользоваться теми преференциями, которые есть сегодня для Дальнего Востока. Так, здесь используются льготы свободного порта Владивосток», - отметил министр.

Он обратил внимание, что в ведомстве идет работа по смягчению требований при строительстве краболовов. «У нас есть ряд распорядительных документов, которые при строительстве судов регламентируют оборудование, устанавливаемое на этих судах. Оборудование должно быть определенной номенклатуры, подпадающей под требования союзных государств. Мы с коллегами из Минпромторга провели большую работу, и я уверен, что у нас получится сделать, чтобы требования этих нормативных актов не распространялись на строительство в нашем случае. Для нас это очень важно», - заявил Александр Козлов.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что благодаря серийному строительству себестоимость судов будет снижаться, а заказчикам краболовов предполагается выплачивать 20% компенсацию. «Завод по полной выставляет стоимость, а компенсируем мы заказчику - чтобы рыбакам было выгодно идти на наши заводы. Верфи Калининграда и Санкт-Петербурга уже отладили поток, за счет чего у них себестоимость производства снижена. При этом строят там, а рыбачат здесь: ведь больше 60% всей российской рыбы вылавливается на Дальнем Востоке. Поэтому мы и предлагаем суда строить на Дальнем Востоке, и судостроителей наших надо поддержать, им надо развернуться», - отметил Александр Козлов.

Кроме того, он рассказал о планах по оказанию помощи верфям Хабаровского края, задействованным в строительстве краболовов. «Они требуют большой поддержки, скажем так - отдельной инвестиционной программы их собственников», - заявил министр. По его словам, вопрос обсуждался, ведомство ждет решений со стороны Объединенной судостроительной корпорации по участию в этих программах.

Глава Минвостокразвития также сообщил о предстоящем докладе руководства ОСК в Совете Федерации о том, «как оно видит это развитие».

НСРЗ обещает справиться

В свою очередь генеральный директор Находкинского судоремонтного завода Николай Болгар пообещал не подвести рыбаков. «С новыми объемами мы справимся, мы готовимся к этому не первый год», - заявил он.

Николай Болгар рассказал, что сейчас НСРЗ обеспечен заказами. «На сегодня завод даже перегружен. Свободных мест у причалов нет. Работают в две смены, круглосуточно, и каждая суббота – рабочий день», - обрисовал ситуацию гендиректор.

Он сообщил, что завод ищет свои решения проблемы кадрового дефицита. «Скажем честно: на Дальнем Востоке в целом обеспечить все заводы квалифицированной рабочей силой – корпусниками и сварщиками-судосборщиками – это большая проблема. Мы привозим людей, они работают у нас вахтовым методом – из Украины (Николаева), из Керчи, из Астрахани. И они уже у нас работают по второму контракту, по кругу, - им все понравилось, они довольны, они продолжают работать. И количество людей, работающих вахтовым методом, с каждым месяцем увеличивается», - подчеркнул Николай Болгар.

Он добавил, что руководство завода стремится пополнять коллектив жителями Приморского края. «Естественно, есть определенный рынок здесь, в Приморье. Мы пытаемся устанавливать тот уровень зарплаты, который соответствовал бы требованиям, чтобы это было интересно для людей - получить такую профессию. И сейчас занимаемся привлечением людей на базе наставничества. То есть берем квалифицированных рабочих, к ним ставим молодых, заключаем с ними ученические договоры, и готовим этих учеников», - отметил гендиректор НСРЗ.

Предприятие подписало графики строительства краболовов, а также соглашение о строительстве, в настоящее время согласовываются условия контракта. Первое судно из этих девяти краболовов предполагается сдать в конце 2022 г., последнее – в конце 2024 г.

Fishnews

  • Гендиректор Находкинского судоремонтного завода Николай БОЛГАР и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ
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