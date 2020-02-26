26 февраля 2020 года

Лицо рыбной отрасли Приморья и человек особой энергии

Георгий Мартынов больше десяти лет возглавляет одно из самых ярких объединений в рыбной отрасли страны – Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья. 26 февраля президент АРПП отмечает юбилей.

Георгий Мартынов неизменно выступает с позицией предприятий по самым острым и сложным вопросам, представляет отрасль на самых авторитетных площадках. Коллеги по профсообществу вместе с Fishnews поздравляют Георгия Геннадьевича с юбилеем:

Сенатор, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева:

— В жизни рыбной отрасли Георгий Геннадьевич, как президент ассоциации, играет важнейшую роль. Очень активный человек, использует каждую площадку, где можно выступить и донести позицию рыбаков по тому или иному вопросу.

Говорят: нельзя стучаться в закрытую дверь. Георгий Геннадьевич все равно не оставляет усилий, и – дверь приоткрывается! Настойчивость и твердая позиция – его очень хорошие качества.

Я очень рада, что у рыбаков, у моих коллег, такой руководитель ассоциации. Он один из лучших, очень грамотный, ему нравится его работа.

Георгий Геннадьевич – прекрасный товарищ, и я очень ценю эту дружбу. Хочется пожелать, чтобы в ассоциации было как можно больше предприятий, чтобы она успешно продолжала свою работу. Нашему юбиляру – простого человеческого счастья, здоровья ему и его близким!

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов:

— Вклад Георгия Геннадьевича в жизнь рыбной отрасли и ее популяризацию неоценим. Он стал символом рыбной отрасли Приморского края! И это не только яркий, запоминающийся образ президента старейшей в России общественной организации рыбаков Приморья, компетентного в самых сложных и специфических вопросах рыболовства. Это, прежде всего, позитивный настрой и искренняя эмоциональность, направленная на созидание, развитие и процветание рыбаков, а порой и личная смелость.

Георгий Геннадьевич, мы очень ценим вашу поддержку «Доброфлота» в острый и сложный для компании момент, когда вы последовательно и настойчиво добивались, чтобы правоохранительные органы вникали и разбирались в деталях и не делали обвинительных выводов, основываясь на поверхностном и предвзятом мнении о рыбаках.

От коллектива «Доброфлота» выражаю Георгию Геннадьевичу искреннюю благодарность и признательность за помощь, поддержку, развитие и вклад в развитие рыбной отрасли! Желаем юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, чувства радости, благополучия, семейного тепла и большого счастья!

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков:

— Георгий Геннадьевич Мартынов, несомненно, профессионал с огромным багажом практических знаний, которые он успешно применяет в общественной работе.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья является активным участником многих отраслевых процессов, а сам он часто выступает инициатором решения важнейших проблемных вопросов, возникающих у предприятий не только Приморского края, но и всей страны. Именно благодаря его деловым качествам многие из этих проблем были успешно решены. Уважение и авторитет среди коллег – это признательность Георгию Геннадиевичу за многолетнюю работу на благо отрасли.

От всей души поздравляю его с юбилеем, желаю счастья и здоровья. Пусть профессиональная деятельность Георгия Геннадьевича будет долгой и успешной!

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов:

— Георгий Геннадьевич - человек неординарный, это наш старший товарищ. Мы видим его работу на поприще руководителя АРПП: возглавляемая им ассоциация является одной из ведущих. Он очень хорошо зарекомендовал себя.

В рыбацком сообществе Георгий Геннадьевич пользуется, безусловно, заслуженным авторитетом. Это большой человек, Человек с большой буквы. Он занимается правильной работой, и мы рады, что в нашей среде есть профессионал столь высокого уровня – способный ставить задачи, видеть проблемы и доносить их до руководства отрасли. И в целом Георгий Геннадьевич замечательный человек.

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Лев Бочаров:

— Трудно даже представить, что Георгию Геннадьевичу исполняется 60 лет. Все, кто его знает, наверняка со мной согласятся: эта дата ему не идет. Он молод, в прекрасной физической форме, заряжен, очень энергичен.

Практически всю свою жизнь Георгий Геннадьевич работал с людьми – и в советское время, и в трудное постсоветское, и сейчас. Не каждый человек выбирает такой путь - трудный и порой неблагодарный. А Георгий Геннадьевич прошел этот путь весь: начал молодым комсомольским деятелем, насколько я знаю его биографию, и вот сегодня возглавляет крупнейшую в крае ассоциацию рыбаков.

Его вклад в консолидацию рыбацкого сообщества велик. Интеграционные и консолидационные процессы еще будут продолжаться, и Георгий Геннадьевич – человек, который нужен, который продолжит этим заниматься и в 65, и в 70 лет!

Я желаю ему и успехов в семейном отношении, и здоровья, и радости, и удачи рыбацкой, и всего-всего, что принято желать в такой день. А еще хочу пожелать Георгию Геннадьевичу, чтобы энергия не иссякала. Она нужна нам - его коллегам, рыбакам, членам ассоциации, очень многим.

Fishnews