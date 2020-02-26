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Проблемы развития марикультуры Сахалинской области обсудили в Совете Федерации

Сахалин поборется за участки двойного назначения

В рамках Дней Сахалинской области в Совете Федерации сенаторы обсудили проблемы развития марикультуры в островном регионе. Главной из них назвали запрет на одновременное использование морских участков и для рыболовства, и для рыбоводства.

«Сегодня рыбопромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей при формировании бюджета Сахалинской области», – отчитался на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию зампредседателя регионального правительства Антон Зайцев и подкрепил свой тезис цифрами. «Рыбные» поступления в консолидированный бюджет области – свыше 6 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал только за последний год перевалил за 4 млрд рублей. В отрасли занято порядка 10 тыс. человек, а зарплата – выше средней по региону.

Но основной вклад в эти показатели вносит рыболовство. Аквакультура, если не считать лососевые заводы, которые пока статистика к товарному рыбоводству не относит, не может похвастаться большими объемами, хотя ресурсы для этого есть. По словам Антона Зайцева, потенциал марикультуры в прилегающих к территории области морских водах первоначально оценивался в объеме до 70 тыс. тонн. На деле же под аквакультуру выделено всего десять рыбоводных участков, где в прошлом году на вырост посажено 250 тыс. штук молоди морского гребешка.

В сравнении с соседним Приморьем, где этот показатель превышает 600 млн штук, – это почти ничего, признал зампред правительства Сахалинской области и сразу указал на виновника: «У нас есть объективный сдерживающий фактор, а именно запрет на формирование рыбоводных участков для товарной аквакультуры в границах действующих рыболовных участков».

Прибрежные воды Сахалина и Курил практически полностью поделены на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб. Это не позволяет задействовать их еще и для марикультуры, хотя лососевая путина длится всего два-три месяца, а остальную часть года акватория простаивает. Совсем абсурдной ситуация выглядит на юге острова в заливе Анива, где из-за слабых подходов лосося промысел сошел на нет, но заниматься чем-то еще пользователи участков не могут.

«Предлагаем внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие возможность совместного использования рыболовных и рыбоводных участков – в целях закрепления права на вылов водных биоресурсов для целей аквакультуры», – передал предложения руководства области Антон Зайцев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, власти региона также подняли вопрос о частичном снятии ограничений, связанных с режимом особо охраняемых природных территорий на Южных Курилах. Соседство сразу и с Курильским заповедником, и с заказником «Малые Курилы» не позволяет ни развивать инфраструктуру района, в том числе транспортную и энергетическую, ни вести промысел таких недоосваиваемых ресурсов, как морская капуста.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац напомнил, что вопрос о совместном использовании участков обсуждался неоднократно, поручение по его проработке давал и вице-премьер Юрий Трутнев. Причем инициативу поддерживают не только сахалинцы, но и сибирские регионы, которые сталкиваются с аналогичными проблемами при зарыблении озер.

По итогам обсуждения комитет СФ рекомендовал правительству Сахалинской области представить в Минприроды предложения по корректировке границ и режима охраны наземной и морской части заказника «Малые Курилы». Ряд рекомендаций, нацеленных на развитие аквакультуры Сахалинской области, также будет направлен в адрес Минсельхоза.

Fishnews

  • Проблемы развития марикультуры Сахалинской области обсудили в Совете Федерации
  • Зампредседателя правительства Сахалинской области Антон ЗАЙЦЕВ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений КАЦ
  • Проблемы развития марикультуры Сахалинской области обсудили в Совете Федерации
  • Проблемы развития марикультуры Сахалинской области обсудили в Совете Федерации
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