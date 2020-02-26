26 февраля 2020 года

Электронный обмен данными с Норвегией протестируют весной

Россия и Норвегия договорились начать тестирование электронного обмена данными о вылове во втором квартале 2020 г., сообщает Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Заседание специальной рабочей группы прошло в Бергене, российскую делегацию возглавил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра, в апреле-июне обе стороны должны протестировать электронный обмен данными, обменяться результатами теста и комментариями.

«Согласованный протокол по обмену данными между Россией и Норвегией подписан и утвержден еще в 2012 году, однако в течение восьми лет не удалось достичь практических результатов. В ходе заседания мы сверили часы по реализации протокола, договорились, что нужно завершить работу по переходу на электронный обмен данными в ближайшее время. На осеннее заседание постоянной российско-норвежской комиссии будет подготовлен отчет о тестировании и предложения к протоколу пятидесятой сессии СРНК», - рассказал Артем Вилкин.

Рабочая группа также обсудила согласование нового протокола по спутниковому позиционированию - он должен прийти на смену устаревшим согласованным форматам от 2000 г. Стороны договорились завершить процесс согласования и, по возможности, представить протокол на очередную сессию Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) в текущем году.

ЦСМС активно ведет работу по переходу на трансграничный обмен электронными данными о вылове с Норвегией, Исландией, Фарерскими островами. Ожидается, что тестирование пройдет в 2020 г., с будущего года планируется начать полноценный процесс.

Fishnews