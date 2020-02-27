27 февраля 2020 года

Сахалин попросил сенаторов открыть рыболовные участки для аквакультуры

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил в Совете Федерации с предложением обеспечить возможность заниматься аквакультурой в границах рыболовных участков.

Ограничения в законодательстве не позволяют в полной мере использовать потенциал прибрежной зоны, заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на «часе субъекта РФ» в Совете Федерации.

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство с тем, чтобы мы могли комплексно использовать рыболовные участки – как для промышленного рыболовства анадромных видов рыб, так и в целях аквакультуры», - обратился к сенаторам губернатор.

25 февраля в рамках Дней Сахалинской области проблемы развития аквакультуры в островном регионе обсудили на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопрос комплексного использования акваторий, выделенных под участки для рыбного промысла, обсуждается уже не первый год. Осенью 2019 г. Минсельхоз опубликовал проект закона, позволяющего предпринимателям, у которых есть рыболовный участок, без торгов (то есть без конкурсов или аукционов) получить рыбоводный участок.

Fishnews