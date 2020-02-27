27 февраля 2020 года

Верфи просят помочь деньгами

Финансовые проблемы Выборгского судостроительного завода не позволят в срок выполнить заказы рыбаков, считает член Совета Федерации Сергей Митин. На других верфях, по его словам, задержки носят «незначительный характер».

В феврале первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин продолжил инспекцию судостроительных заводов, работающих над заказами рыбаков. В отличие от дальневосточных площадок, которые только приступают к строительству краболовов, верфи Северо-Запада – основные участники программы инвестиционных квот.

Суммарный портфель заказов Адмиралтейских верфей, Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) и Северной верфи, а именно их посетила делегация Совета Федерации, насчитывает более тридцати судов, но сроки выполнения этих контрактов под большим вопросом. В конце прошлого года Росрыболовство проанализировало ход строительства судов под инвестквоты, выявив разрыв с первоначальным графиком – от месяца до полутора лет – практически у всех предприятий. Отчасти это отставание связано с адаптацией иностранных проектов к российским требованиям, но основная причина – финансовое положение заводов.

«Проблема заключается в том, что на момент создания Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) часть предприятий туда вошли, имея уже долги – долги перед своими поставщиками, перед своими контрагентами, перед структурами, ответственными за жизнеобеспечение работы этих предприятий», – прокомментировал ситуацию Fishnews Сергей Митин.

Сенатор отметил, что самые крупные заводы сумели в той или иной степени справиться с ситуацией: «Там таких вопросов нет. Адмиралтейские верфи вообще в срок выполняют, а на Северной верфи если и есть задержки, то они незначительный характер носят». Однако у Выборгского судостроительного завода дела обстоят гораздо хуже.

«Там сумма долга такая, что фактически те деньги, которые они получают от рыбаков на строительство судов, идут частично на погашение этих обязательств. У них постоянно не хватает оборотных средств, поэтому у них есть достаточно серьезная задержка», – рассказал зампредседателя профильного комитета. Он добавил, что такие затруднения не позволят заводу сдать суда в срок, предусмотренный заказчиком.

«Поэтому мы будем выходить на руководство ОСК, Минпромторга, на правительство, для того чтобы помочь предприятию решить эту проблему», – заявил Сергей Митин.

Fishnews