17 февраля 2020 года

Судостроители надеются на поддержку государства

Первый зампредседателя профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин провел совещание на Выборгском заводе. Обсуждались меры поддержки верфей, которые столкнулись с проблемами при строительстве судов под инвестквоты.

Выборгский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в свое время подписал контракты сразу на восемь траулеров, претендующих на инвестиционные квоты. Сейчас на воду спущены уже четыре судна, однако по каждому идет сильное отставание от графика строительства – в некоторых случаях больше года. У рыбаков есть все основания сомневаться, что новые суда будут сданы в срок, это ставит под угрозу срыва саму программу инвестквот.

Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, 14 февраля верфь посетили первый зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин, зампредседателя Рыбакколхозсоюза Петр Джунковский, представитель заказчика четырех траулеров – Архангельского тралового флота – Сергей Несветов и вице-президент по техническому развитию ОСК Василий Бойцов. Делегация встретилась с руководством завода, осмотрела его производственные площадки и строящиеся крупнотоннажные траулеры-процессоры.

На предприятии сенатор провел рабочее совещание о реализации программы по обновлению рыбопромыслового флота. Участники обсудили проблемы, с которыми столкнулись верфи в процессе строительства судов под инвестквоты, и меры поддержки со стороны государства, которые могут помочь судостроителям.

По мнению рыбопромышленников, задержки связаны в первую очередь с плачевным финансовым состоянием завода, вызванным убытками прошлых лет, которые накопились еще до вхождения ВСЗ в состав ОСК. В результате верфи не хватает оборотных средств, чтобы нанять достаточное количество персонала для оперативной достройки судов.

«На сегодняшний день получается, что деньги, которые мы платим заводу, практически не идут в строительство, а уходят на погашение старых долгов, к которым мы не имеем никакого отношения. И есть реальная опасность, что суда просто не будут построены в те сроки, о которых мы договаривались с верфями и которые указаны в контрактах», - рассказал Fishnews Сергей Несветов.

Ранее руководство ОСК заявляло о сложностях из-за необходимости адаптации иностранных концепт-проектов судов к российским требованиям, что потребовало дополнительного времени. По информации рыбаков, сейчас этой проблемы уже не существует, проектная документация одобрена регистром и не тормозит строительство.

В рамках совещания рассматривалась возможность задействовать для помощи верфям программу поддержки предприятий ОСК. Но для этого нужно, чтобы государство приняло решение либо докапитализировать проблемные заводы, либо списать им долги. Представители рыбацкого сообщества вновь указали на необходимость продления сроков, установленных в постановлениях правительства по инвестквотам.

Участники встречи также подняли тему строительства краболовных судов, которое предстоит победителям крабовых аукционов. Общее мнение – ситуация может повториться, но заказчики окажутся даже в более жестких условиях, поскольку для заводов на исполнение проектов отводится максимум пять лет без возможности продления, а за крабовые квоты уже заплачены десятки миллиардов рублей. Исключения пока предлагается только для Дальнего Востока. В связи с этим было предложено распространить практику продления сроков сдачи судов и субсидирования верфей на краболовы, которые будут строиться в европейской части страны. Иначе риск слишком велик, уверены эксперты.

«Мы провели очень продуктивную встречу», – сообщил генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев. Он отметил важность активного участия государства в поддержке гражданского судостроения, в том числе для дальнейшего обновления рыбопромыслового флота.

«На мой взгляд, разговор был достаточно откровенный», – согласился Сергей Несветов. – Мне кажется, что сенатор нас услышал и должен донести информацию о реальном состоянии дела на заводах, во-первых, до председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и, во-вторых, до Минпромторга, до ОСК, если потребуется, до Минсельхоза – в целом до правительства. Очень надеюсь, что это внесет ясность, и по крайней мере некоторые должностные лица перестанут лакировать действительность и все-таки назовут вещи своими именами».

Помимо ВСЗ представители рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации изменений в законодательство о рыболовстве намерены посетить и другие судостроительные предприятия Северо-Запада, которые задействованы в исполнении программы инвестквот.

Fishnews