28 декабря 2019 года

Верфи выбились из графика

Анализ строительства судов под инвестквоты показал отставание от первоначальных графиков. Тому есть ряд причин, отмечает Росрыболовство и собирается обсуждать меры поддержки с Минпромторгом и верфями.

Опыт реализации проектов на отечественных верфях, как и предполагали рыбопромышленники, оказался непростым. Это признают и в Росрыболовстве. «Там есть определенные сложности. О них тоже надо сказать, - отметил на встрече с журналистами руководитель ведомства Илья Шестаков. - Мы видим, что очень много переносится сроков. Не все верфи справляются с поставленной задачей вовремя и в сроки».

В декабре замглавы Росрыболовства Петр Савчук провел заседание профильной рабочей группы, на котором анализировалось, как идет строительство. В протоколе встречи отмечено отстаивание от первоначального графика практически по всем судам. Наибольшее, от 9 до 18 месяцев, – у Выборгского судостроительного завода. Задержка в той или иной степени в выполнении корпусных работ и в подготовке рабочей конструкторской документации – на «Северной верфи» и заводе «Янтарь». Несущественное отставание, от месяца до четырех, – у «Адмиралтейских верфей» и «Пеллы».

На отставание, как отмечают в Росрыболовстве, повлиял целый комплекс причин. «Первое, конечно же, есть определенные санкционные ограничения, но и плюс тяжелое финансовое положение у ряда верфей, на которых строятся рыбопромысловые суда. Будем вместе с Минпромторгом и с ОСК эту задачу решать, потому что других вариантов у нас просто нет», - прокомментировал Илья Шестаков.

Удлинение сроков связывают и с адаптацией технической документации, которую подготовили иностранные конструкторские бюро, к требованиям российского регистра.

Сейчас в нормативной базе предусмотрена возможность подвижек сроков реализации проекта, но в любом случае пока компания не ввела в эксплуатацию судно, она не имеет права осваивать инвестиционные квоты.

Согласно протоколу рабочей группы, планируется организовать совещание с участием Минпромторга, Росрыболовства и ОСК и обсудить возможные меры господдержки по финансовому оздоровлению судостроительных предприятий.

Теперь отечественных верфям предстоит строить краболовы для победителей октябрьского аукциона. В том числе предполагается задействовать площадки на Дальнем Востоке. Опасения здесь, безусловно, есть, заявил Илья Шестаков. Многим частным предприятиям потребуется модернизация, а предприятия системы ОСК неконкуренты в этом плане, даже с учетом предлагаемых механизмов субсидирования при постройке краболовов (и это признают сами верфи госкорпорации), отметил глава ведомства. Он напомнил, что на подкомиссии у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева поддержано предложение об увеличении максимально возможного срока постройки судов под крабовые квоты до семи лет.

Обратил внимание Илья Шестаков и на то, что ведомство будет настаивать против выделения субсидий до постройки судов-краболовов. «Потому что это точно может привести к тому, что суда не будут построены. И мы потом будем бегать за компаниями, с тем чтобы эти деньги возвращать», - сказал руководитель федерального агентства.

Fishnews