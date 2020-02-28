28 февраля 2020 года

Росрыболовство рассказало о мерах по развитию Сахморколледжа

Содействовать работе Сахалинского морского колледжа будет попечительский совет, в который войдут представители ведущих рыбопромышленных компаний области. Планируется развивать и материально-техническую базу для подготовки кадров, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что вопросы развития Сахалинского морского колледжа, который готовит кадры для рыбной отрасли, рассматривались в рамках поездки в регион главы Федерального агентства по рыболовству. Представители ведомства побывали в невельском учебном заведении.

«Большого внимания требует Сахалинский морской колледж в Невельске, нужно решить, как усиливать его работу, ориентированную непосредственно на нужды рыбопромышленных предприятий», - рассказал Илья Шестаков в интервью Fishnews по итогам поездки.

Решено создать попечительский совет колледжа, который будет оказывать учебному заведению всестороннюю поддержку. В состав совета войдут представители ведущих рыбопромышленных компаний области. Важнейшей задачей этого органа станет профориентация, чтобы лучшие выпускники приходили на предприятия, заявил руководитель Росрыболовства.

«Чтобы обеспечить работу колледжа в 2020 году, мы выделили дополнительное финансирование – свыше 48 млн рублей. Это средства на капитальный ремонт зданий, бесплатное питание и форму для курсантов. Также планируем приобретение специализированного тренажерного оборудования для профессиональной подготовки плавсостава», - сообщил Илья Шестаков.

Fishnews