20 февраля 2020 года

Сахалинскому морскому колледжу пообещали поддержку

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили вопросы отраслевого образования. Достигнута договоренность о поддержке морского колледжа в Невельске, сообщил по итогам встречи глава региона.

Вопросы развития рыбной отрасли Сахалинской области обсудили 20 февраля заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Валерий Лимаренко.

Рассматривалась подготовка к лососевой путине, необходимость дальнейшего развития потенциала рыбохозяйственной науки, рассказал после завершения встречи глава Федерального агентства по рыболовству.

Обсуждались вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, в том числе на Курилах: на островах активно развивается береговая переработка. В феврале Валерий Лимаренко посетил рыбокомбинат «Островной» и новый перерабатывающий комплекс компании «Курильский рыбак» на Шикотане, Южно-Курильский рыбокомбинат на Кунашире, сообщает корреспондент Fishnews.

Губернатор и глава региона обсудили актуальный для курильских рыбаков вопрос добычи ламинарии в районе Шикотана. Область намерена добиваться решения этой проблемы, подчеркнул Валерий Лимаренко.

Отдельно участники встречи остановились на судьбе Сахалинского морского колледжа: учебное заведение в Невельске остро нуждается в поддержке. «Мы уже договорились и с промышленниками, и с федеральным руководством о том, что будем помогать колледжу с тем, чтобы готовить специалистов для нашей промышленности», - рассказал губернатор.

Говоря о сотрудничестве с Росрыболовством, он отметил успешную реализацию важной для жителей региона инициативы о «трех хвостах».

Fishnews