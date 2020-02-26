От первого лица

26 февраля 2020 года
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Илья ШЕСТАКОВ, Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Около трех лет назад в отрасли был запущен новый механизм: в июне 2017 года стартовала первая заявительная кампания по инвестиционным квотам вылова. Власти объясняли введение нового вида квот стремлением создать стимул для развития береговой переработки и строительства рыбопромыслового флота. Как в Федеральном агентстве по рыболовству оценивают первые итоги программы инвестиционных квот?

Предполагается ли ее расширять? И как быть с задержками выполнения заказов на отечественных верфях? Об этом заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал Fishnews во время рабочей поездки на Сахалин.

- Илья Васильевич, прошлый год для отрасли был богатым на изменения законодательства. Что планируется в этом году?

- Будем отслеживать, как работают принятые нормативные правовые акты. В Сахалинскую область мы приехали, чтобы посмотреть подготовку к лососевой путине. Сейчас уже разработаны предварительные стратегии регулирования промысла лососей. Конечно, обсуждаемые вопросы связаны в том числе с прогнозами, которые даются на путину, с организацией любительского рыболовства.

В центре нашего внимания и темы, связанные со стратегией по воспроизводству лососевых. На Сахалине находится большая часть государственных лососевых рыбоводных заводов. Необходимо принимать решение по дальнейшей модернизации этих предприятий и по развитию этого направления в целом. При этом в рамках нового законодательства есть возможность частного инвестирования в лососеводство. Созданы все необходимые механизмы, чтобы инвесторы приходили в эту сферу.

Конечно, обсуждаем, как быть с нехваткой кадров, как развивать образование. Большого внимания требует Сахалинский морской колледж в Невельске, нужно решить, как усиливать его работу, ориентированную непосредственно на нужды рыбопромышленных предприятий.

Договорились о создании попечительского совета колледжа, который будет оказывать учебному заведению всестороннее содействие. В состав совета войдут представители ведущих рыбопромышленных компаний области. Важнейшей задачей совета, конечно же, станет профориентация, чтобы лучшие выпускники приходили на предприятия.

Чтобы обеспечить работу колледжа в 2020 году, мы выделили дополнительное финансирование – свыше 48 млн рублей. Это средства на капитальный ремонт зданий, бесплатное питание и форму для курсантов. Также планируем приобретение специализированного тренажерного оборудования для профессиональной подготовки плавсостава.

- От темы поездки на Сахалин хотелось бы перейти к общеотраслевому вопросу инвестиционных квот. Уже можно подвести определенные итоги реализации этой программы. Достигаются ли, на ваш взгляд, цели, которые ставились перед этим механизмом? Какие возникают проблемы?

- Результаты, мне кажется, достаточно позитивные: уже введено в строй достаточно большое количество перерабатывающих предприятий, строятся рыбопромысловые суда. И конечно, стартовавшая программа очень важна для рыбохозяйственной отрасли с точки зрения модернизации основных средств.

Если говорить о трудностях, то, безусловно, одна из основных проблем – это недостаточная квалификация и недостаточная готовность отечественных верфей к строительству рыбопромыслового флота в таких больших объемах, в заданные сроки и с заданной сметной стоимостью.

Сложившаяся ситуация нас действительно беспокоит. К сожалению, мы вынуждены сами начинать разбираться с верфями, проводить организационные совещания, потому что понимаем, что необходимо помогать рыбакам, чтобы они могли вовремя выполнить обязательства по строительству судов и получить инвестиционные квоты.

- Не обсуждается ли вопрос увеличения срока, который по законодательству отводится на реализацию проектов под инвестквоты, - о чем просят рыбопромышленники?

- Нет, удлинение срока пока не обсуждается. Время еще есть, будем все-таки нацеливать судостроителей, чтобы они выполнили свои обязательства. Так что пока ориентируемся на те сроки, которые изначально были заданы в постановлении правительства РФ.

Для нас очень важно, чтобы объекты инвестиций включились в промысел, ведь достаточно велики объемы биоресурсов, которые мы могли бы осваивать, но для которых не хватает промысловых мощностей. Кроме того, новые суда будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для нас это тоже очень важно в рамках национального проекта по развитию экспорта [национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает увеличение отдачи от работы на внешних рынках – прим. ред.].

- Есть ли планы по расширению перечня видов водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты? Может быть, по повышению процента, который отводится на этот вид квот?

- Пока, наверное, рано расширять список объектов промысла или, если говорить глобально, увеличивать процент под инвестквоты. Нужно учитывать сложности с выполнением имеющихся заказов на верфях, к тому же предприятия сейчас займутся строительством краболовов. Когда мы увидим, что процесс вошел в заданное русло, думаю, безусловно, будем выступать с инициативами по расширению программы инвестиционных квот там, где это необходимо.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

Февраль 2020 г.

  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
  • Рабочая встреча губернатора Сахалинской области Валерия ЛИМАРЕНКО и руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА. Фото пресс-службы правительства региона
  • В Рамках визита в регион руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ посетил Сахалинский морской колледж. Фото пресс-службы ведомства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на Сокольниковском лососевом рыбоводном заводе. Фото пресс-службы ведомства
  • На Сахалине руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ принял участие в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Фото пресс-службы ведомства
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    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

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