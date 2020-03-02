02 марта 2020 года

Сахалин и Курилы не оставят без улова

Специалисты СахНИРО проанализировали результаты промысла в Сахалино-Курильском регионе за 2019 г. Видовое разнообразие позволяет сохранять в сравнительно стабильном состоянии сырьевую базу рыболовства в этих районах, считают в институте.

За прошлый год в Сахалино-Курильском регионе рыбаки взяли 783 тыс. тонн водных биоресурсов (без учета тихоокеанских лососей). По сравнению с показателем прошлого года уловы выросли на 19,4%, или 127 тыс. тонн. Если сравнивать с уровнем 2017 г., то прирост еще больше – 49,2%, или 258,5 тыс. тонн.

«Очевидно, что в последние годы наблюдается значительный и устойчивый рост годовых уловов морских биологических ресурсов в Сахалинской области», – отметил автор обзора ведущий научный сотрудник СахНИРО Анатолий Великанов.

Больше всего – 50,74%, или 397,49 тыс. тонн, – выловлено в Южно-Курильской зоне. Годовой вылов в Северо-Курильской зоне был несколько ниже и составил 216,73 тыс. тонн, или 27,66%. В Восточно-Сахалинской подзоне добыто 143,91 тыс. тонн, или 18,37%. В Западно-Сахалинской подзоне – 25,3 тыс. тонн, или 3,23%. На Южных Курилах и в Восточно-Сахалинской подзоне уловы по сравнению с уровнем 2018 г. выросли. В других промысловых районах – наоборот.

Основной вклад в вылов морских рыб внес минтай: этого объекта у Сахалина и Курил добыто 315,3 тыс. тонн. На долю Восточно-Сахалинской подзоны из этого объема приходится более 117 тыс. тонн, рассказали Fishnews в СахНИРО.

В Южно-Курильской зоне, а также в прилегающих районах северо-западной части Тихого океана продолжался интенсивный промысел скумбрии и сардины-иваси. Их суммарный вылов вместе с сайрой составил 238,5 тыс. тонн. Это в полтора раза выше, чем в 2018 г.

Наряду с успехами на промысле иваси и скумбрии ученый обратил внимание на низкие уловы сайры в последние годы – менее 10% от возможного объема добычи.

Отмечен вылов трески – 18,5 тыс. тонн, больше всего ее поймали у Северных Курил – 9,2 тыс. тонн. В этом же промысловом районе освоено почти 11 тыс. тонн одноперых терпугов. Заметны цифры вылова макрурусов – почти 9 тыс. тонн, а также различных видов камбал – 8,6 тыс. тонн. Выловлено около 3 тыс. тонн морских окуней и более 1 тыс. тонн – различных видов палтусов.

Представлены также данные по прибрежным рыбам. У восточного побережья Сахалина наиболее высокие уловы показала дальневосточная навага (3,8 тыс. тонн), дальневосточная мойва (2,2 тыс. тонн) и тихоокеанская сельдь (2,3 тыс. тонн). У Западного Сахалина зафиксированы рекордные для этого района уловы мойвы – 8,4 тыс. тонн, на втором месте – навага (1,3 тыс. тонн). На Южных Курилах из прибрежных объектов больше всего выловили наваги – 2,3 тыс. тонн. Это на 61% больше, чем в предыдущем году.

Среди промысловых беспозвоночных больше всего поймано кальмаров – 97,6 тыс. тонн, в том числе 72 тыс. тонн в Северо-Курильской зоне. В этом же промрайоне добыто до 10,5 тыс. тонн гребешков-хламисов.

Отмечен вылов краба-стригуна ангулятуса у Восточного Сахалина – 4,4 тыс. тонн. Там же рыбаки взяли 1,6 тыс. тонн краба-стригуна опилио. Почти 1 тыс. тонн составил вылов равношипого краба в охотоморских подзонах Южных и Северных Курил.

Креветок поймано 3,7 тыс. тонн. Существенными были также уловы кукумарии японской (суммарно 4,97 тыс. тонн).

В прибрежном мелководье основной вылов промысловых беспозвоночных и водорослей приходится на Южно-Курильскую зону – 16,4 тыс. тонн, или 70,15%. Больше всего здесь добыто красной водоросли анфельции (свыше 9 тыс. тонн) и морских ежей – около 6 тыс. тонн. Заметны были также уловы спизулы (0,33 тыс. тонн) и приморского гребешка (0,32 тыс. тонн). У Западного Сахалина первенство в вылове пришлось на ламинариевые водоросли (4,3 тыс. тонн), более 0,6 тыс. тонн освоено морских ежей. У Восточного Сахалина по объемам добычи также лидировала морская капуста (ламинария японская) – более 1,3 тыс. тонн, заметны были уловы приморского гребешка (почти 0,4 тыс. тонн) и спизулы – 0,17 тыс. тонн.

Анализируя результаты промысла, Анатолий Великанов обратил внимание на активизировавшийся в последние годы промысел мойвы. На восточном и западном побережье вылов этого объекта составил 10,6 тыс. тонн. Это на 12% меньше, чем в 2018 г., но тогда уловы были рекордными.

«Несомненно, что рост уловов мойвы у сахалинских берегов обусловлен начавшимся подъемом численности этой рыбы, вызванным наступлением очередной климатической эпохи. Немаловажную роль, конечно, сыграла и сформировавшаяся рыночная конъюнктура», – заявили в пресс-службе СахНИРО.

Среди промысловых беспозвоночных Сахалино-Курильского региона пальму первенства по уловам в последние годы оставляют за собой кальмары. Стабильно высокий вылов достигается на скоплениях гребешков хламисов у Северных Курил, морских ежей на Южных Курилах, краба-стригуна ангулятуса у Восточного Сахалина, кукумарии японской во всех основных районах ее добычи, северной и гребенчатой креветок в Западно-Сахалинской подзоне.

Ученые отмечают успешное возобновление промысла краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне после периода запрета, а также продолжающийся промысел углохвостой креветки у Западного Сахалина и гренландской креветки у Восточного Сахалина. Обращает на себя внимание активизация добычи ламинарии японской (морской капусты) у западного и южного побережий Сахалина и возобновившейся в последние два года промысел анфельции на Южных Курилах.

Fishnews