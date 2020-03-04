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Протокол первой сессии комиссии по рыбному хозяйству представители России и Аргентины подписали на борту «Крузенштерна». Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и Аргентина выходят на новый уровень «рыбного» сотрудничества

В Буэнос-Айресе состоялось первая сессия российско-аргентинской комиссии по рыбному хозяйству. Стороны обсудили возможности расширения взаимных поставок продукции, взаимодействие в подготовке кадров, технологию переработки крабов.

Комиссия создана для реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Этот документ был подписан 1 декабря 2018 г.

На сессии в составе делегации Аргентины были специалисты Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, МИДа, Национального института по исследованиям и развитию рыбного хозяйства (INIDEP, ИНИДЕП). Со стороны РФ переговоры вели представители Федерального агентства по рыболовству, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Также в сессии участвовали рыбопромышленники обеих стран.

Стороны рассказали о состоянии и перспективах развития рыбного хозяйства каждого государства. Специалисты отраслевых институтов обменялись информацией по основным направлениям исследований для определения векторов совместной работы. Кроме того, была организована встреча между российскими и аргентинскими отраслевыми объединениями и рыбохозяйственными компаниями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, РФ и Аргентина проанализировали показатели взаимной торговли рыбной продукцией и возможности расширения импорта и экспорта. Аргентинская сторона отметила значимость сотрудничества в подготовке кадров.

Кроме того, по информации ВНИРО, Аргентина заинтересовалась российской технологией по получению полезных материалов – хитозана и хитина – из отходов производства краба.

Протокол сессии подписали 2 марта на борту учебного парусника «Крузенштерн». Напомним, судно участвует в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы.

При подписании протокола присутствовали заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины Хулиан Эчазарета. Они отметили успешное начало совместной работы.

Fishnews

  • Протокол первой сессии комиссии по рыбному хозяйству представители России и Аргентины подписали на борту «Крузенштерна». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Протокол первой сессии комиссии по рыбному хозяйству представители России и Аргентины подписали на борту «Крузенштерна». Фото пресс-службы Росрыболовства
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