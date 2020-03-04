04 марта 2020 года

Сенаторы порекомендовали поддержать судостроение на Дальнем Востоке

Совет Федерации дал рекомендации правительству по поддержке рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке. Речь идет о субсидиях для заказчиков судов-краболовов и льготах свободного порта.

Рекомендации по поддержке строительства судов на Дальнем Востоке вошли в постановление, которое сенаторы приняли по итогам выступления главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность подготовки предложений по внесению изменений в постановление правительства, которое регламентирует отбор резидентов свободного порта Владивосток.

По мнению сенаторов, нужно проработать вопрос предоставления статуса резидента СПВ проектным организациям, а также дальневосточным предприятиям, которые занимаются строительством, ремонтом и сервисным обслуживанием судов рыбопромыслового флота в качестве генерального подрядчика (головного исполнителя) и субподрядчиков (соисполнителей). Речь идет в том числе о поставщиках судового оборудования, комплектующих и материалов, а также услуг по проведению монтажных, пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний.

Также Совет Федерации рекомендовал правительству ускорить разработку механизма субсидирования 20% затрат на строительство в ДФО судов по итогам крабовых аукционов.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера должен в декабре проинформировать палату о выполнении постановления.

В рамках правительственного часа, на котором выступал Александр Козлов, говорилось о состоянии заводов. О том, что российские верфи не укладываются в сроки, предусмотренные программой инвестиционных квот, шла речь на февральском заседании рабочей группы по мониторингу законодательства в рыбной отрасли.

Fishnews