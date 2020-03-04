04 марта 2020 года

Рыбакам расскажут о правильной работе с ОСМ

В марте начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин проведет встречи с рыбопромышленниками в Мурманске, Владивостоке и на Камчатке. Главной темой станет порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов.

Этот порядок утвержден приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721, он вступит в силу 6 мая. Центр мониторинга представит методические рекомендации, разъяснит ряд положений документа и ответит на вопросы, поступающие из различных источников.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, в Мурманске встреча состоится 11 марта (в 14:30, улица Шмидта, дом 43), во Владивостоке - 26 марта (время и место уточняются), на Камчатке - 30 марта (время и место уточняются).

Кроме передачи данных в ОСМ, на встречах рассмотрят поправки в федеральный закон «Об электронной подписи», вступающие в силу с июля. Представителям бизнеса расскажут о работе удостоверяющего центра, планируемых изменениях и новом порядке получения электронных подписей.

В Мурманске помимо этого планируется поднять тему трансграничного обмена данными о вылове с Норвегией, Исландией и Фарерскими островами. Также будут рассмотрены вопросы, возникающие в районе регулирования НЕАФК.

Fishnews