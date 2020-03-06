06 марта 2020 года

Новая правкомиссия займется экономикой «в условиях коронавируса»

Правительство образовало комиссию по повышению устойчивости российской экономики. Ее задача – обеспечивать работу по развитию финансового сектора и отдельных отраслей, в том числе в условиях распространения коронавируса.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением кабмина от 5 марта 2020 г. № 236, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Комиссия создана, чтобы координировать деятельность органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В том числе речь идет о работе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Распоряжением правительства от 5 марта 2020 г. № 529 утвержден персональный состав Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Возглавит комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Fishnews