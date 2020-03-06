06 марта 2020 года

Госполитика в Арктике учтет «рыбные» задачи

Президент Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики России в Арктике до 2035 г. Они предусматривают в том числе развитие рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры.

Проект Основ подготовило и внесло в правительство в ноябре Минвостокразвития. Указ президента от 5 марта 2020 г. № 164 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Согласно документу, в числе основных национальных интересов России в Арктике – ее развитие в качестве стратегической ресурсной базы, развитие Северного морского пути, охрана окружающей среды, защита традиционного образа жизни КМНС.

Бизнес и кадры

Среди задач в сфере экономического развития Арктической зоны – господдержка предпринимательства, сообщает корреспондент Fishnews.

Также предполагается создавать условия для повышения эффективности освоения водных биоресурсов, стимулировать производство рыбопродукции с высокой добавленной стоимостью и развитие аквакультуры.

Кроме того, планируется поддерживать местное производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия, обеспечивать малочисленным народам доступ к природным ресурсам для традиционного образа жизни.

Еще один пункт – приведение системы среднего профессионального и высшего образования в Арктической зоне в соответствие с прогнозом потребности в кадрах. Планируется также оказывать господдержку «экономически активному населению», готовому к переезду на работу в Арктику.

Севморпуть

Задачи в сфере инфраструктуры предусматривают формирование ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов для круглогодичного обслуживания Севморпути. Предполагается создать эффективную систему борьбы с нефтеразливами на морских транспортных коридорах, систему контроля за безопасностью судоходства.

Планируется строительство и модернизация портов в акваториях СМП, а также строительство железнодорожных магистралей для вывоза продукции из регионов европейской и азиатской частей страны по Севморпути.

Наука и экология

Предполагается наращивать фундаментальные и прикладные исследования в Арктике, проводить комплексные экспедиции, развивать научно-исследовательский флот. Кроме того, предусмотрено изучение опасных природных и природно-техногенных явлений, разработка технологий для освоения Арктики, материалов и техники для применения в северных условиях.

В числе природоохранных задач – защита животных и растений, в том числе редких, ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Планируется создать сеть особо охраняемых природных территорий и акваторий. Основы госполитики предусматривают совершенствование системы экологического мониторинга, обеспечение минимизации сбросов в водные объекты загрязняющих веществ и снижение других видов негативного воздействия на природу.

Теперь, после утверждения основ госполитики в макрорегионе, в правительство должны передать подготовленный Минвостокразвития проект Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г.

Fishnews