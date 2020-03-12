12 марта 2020 года

Коронавирус перекрыл рыбе дороги в Рим

Карантин, объявленный в Италии в связи с распространением коронавируса COVID-19, грозит убытками рыбопромышленникам целого ряда стран. Республика импортировала рыбу и морепродукты на 4,7 млрд евро в год, это был третий по размеру рынок в Европе.

Еще до введения общенационального карантина в Италии руководитель одного из крупнейших дистрибьюторов охлажденной и замороженной рыбопродукции рассказал порталу Undercurrent News о потере некоторыми компаниями от 50 до 70% своего бизнеса. Новая мера по борьбе с эпидемией усугубит ситуацию, отмечает издание.

Крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Италию является соседняя Испания, которая в 2018 г. экспортировала в республику этой продукции на 905 млн евро. Испания является крупным перерабатывающим центром и ввозит на итальянский рынок в основном кальмара, осьминога и других головоногих моллюсков. Часть сырья для переработки королевство закупает у других стран, так что по цепочке пострадать могут рыбаки Марокко, Намибии и Аргентины, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбу и морепродукты в Италию поставляют также Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Польша. Так, поставки охлажденной норвежской семги через Данию и Швецию достигли 285 млн евро в 2018 г. Кроме этого, из Дании и Польши на итальянский рынок экспортируется копченый лосось на сумму на 42 млн и 87 млн евро в год соответственно. Нидерланды обеспечивают поставки охлажденных и замороженных камбаловых на 100 млн евро ежегодно.

Пострадают и греческие рыбаки, отправляющие на итальянский рынок охлажденных окуня и карася на 182 млн евро: Италия – крупнейший потребитель этих видов рыбы в Европе. Другими крупными поставщиками рыбы и морепродуктов в Италию являются Эквадор, Аргентина и Индия.

В свою очередь Италия тоже является экспортером рыбы и морепродуктов, главным образом различных двустворчатых моллюсков, кальмара и осьминога. Суммарная стоимость рыбного экспорта республики достигает 418 млн евро в год.

Fishnews