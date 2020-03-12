12 марта 2020 года

Рыбакам могут ввести новые ограничения по флоту

С 2033 г. могут появиться новые требования к судам, используемым на промысле водных биоресурсов. Об этом говорится в проекте материалов к коллегии Росрыболовства.

Чтобы придать дополнительный импульс к обновлению флота в отрасли, Росрыболовство намерено выступить с законодательной инициативой – информация об этом приводится в проекте материалов к коллегии федерального агентства.

«В рамках данного механизма Росрыболовство полагает целесообразным ввести ограничения на промысел водных биоресурсов только с использованием судов не старше 30 лет и построенных на территории Российской Федерации», – говорится в проекте.

Такая норма может быть введена с 2033 г., когда завершится действие нынешних договоров о закреплении долей квот вылова (они заключены на 15 лет).

«Такое ограничение повысит экономическую и экологическую составляющую промысла, обеспечит высокую производительность труда в отрасли и безопасность мореплавания», – отмечено в проекте материалов.

Ранее представители Росрыболовства уже заявляли о таких планах, сообщает корреспондент Fishnews. Например, на Международном конгрессе рыбаков, проходившем в октябре во Владивостоке, заместитель руководителя ведомства Петр Савчук сообщил, что ограничение срока эксплуатации должно обеспечить продолжение процессов по обновлению флота, запущенных в рамках инвестиционных, аукционных квот, субсидий.

Fishnews