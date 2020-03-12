Юрий Трутнев поручил поработать над продовольственной безопасностью
Вице-премьер – полпред в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить специальную программу поддержки сельхозпроектов для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Поручение по обеспечению продовольственной безопасности Дальнего Востока зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал по итогам встречи с предпринимателями в Бурятии.
Ведомствам поставлена задача разработать с этой целью отдельную программу поддержки сельскохозяйственных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.
Поручение дано Минвостокразвития и Минсельхозу, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.
Fishnews