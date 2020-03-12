12 марта 2020 года

Юрий Трутнев поручил поработать над продовольственной безопасностью

Вице-премьер – полпред в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить специальную программу поддержки сельхозпроектов для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Поручение по обеспечению продовольственной безопасности Дальнего Востока зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал по итогам встречи с предпринимателями в Бурятии.

Ведомствам поставлена задача разработать с этой целью отдельную программу поддержки сельскохозяйственных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Поручение дано Минвостокразвития и Минсельхозу, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

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