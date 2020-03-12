Новости
Краб-стригун ангулятус. Фото пресс-службы ТИНРО

Росрыболовство опять отправит глубоководных крабов на торги

Третий аукцион по продаже долей квот на вылов крабов-стригунов ангулятуса и красного регулятор планирует объявить на следующей неделе. Первые две попытки государства продать эти объемы не увенчались успехом.

О планах объявить на следующей неделе очередной аукцион по глубоководным крабам заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук рассказал 12 марта на совещании в Совете Федерации. В качестве примера механизма стимулирования строительства флота он назвал реализацию крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами.

«Здесь 35 лотов разыграно, порядка 142 млрд рублей получил бюджет, – напомнил сенаторам об итогах торгов Петр Савчук. – Но мы считаем, что в целом еще шесть лотов будут выставляться на аукцион. На следующей неделе будет объявлено об этом».

Первый раз доли квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях Росрыболовство попыталось продать в 2019 г. вместе с долями по другим видам крабов. Всего было предложено шесть пакетов, каждый из которых включал доли квот вылова краба-стригуна красного в Японском море и стригуна ангулятуса в Охотском море. Однако заявок на участие не поступило, и аукцион по этим объемам был признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews.

В январе 2020 г. были объявлены повторные торги, стартовая цена при этом снизилась до примерно 707 млн рублей за лот. Заявок вновь не поступило.

По общим правилам, победитель аукциона принимает на себя обязательство по строительству на российской верфи судно для промысла краба.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Все материалы

Интервью

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.