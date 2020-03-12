12 марта 2020 года

Росрыболовство опять отправит глубоководных крабов на торги

Третий аукцион по продаже долей квот на вылов крабов-стригунов ангулятуса и красного регулятор планирует объявить на следующей неделе. Первые две попытки государства продать эти объемы не увенчались успехом.

О планах объявить на следующей неделе очередной аукцион по глубоководным крабам заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук рассказал 12 марта на совещании в Совете Федерации. В качестве примера механизма стимулирования строительства флота он назвал реализацию крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами.

«Здесь 35 лотов разыграно, порядка 142 млрд рублей получил бюджет, – напомнил сенаторам об итогах торгов Петр Савчук. – Но мы считаем, что в целом еще шесть лотов будут выставляться на аукцион. На следующей неделе будет объявлено об этом».

Первый раз доли квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях Росрыболовство попыталось продать в 2019 г. вместе с долями по другим видам крабов. Всего было предложено шесть пакетов, каждый из которых включал доли квот вылова краба-стригуна красного в Японском море и стригуна ангулятуса в Охотском море. Однако заявок на участие не поступило, и аукцион по этим объемам был признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews.

В январе 2020 г. были объявлены повторные торги, стартовая цена при этом снизилась до примерно 707 млн рублей за лот. Заявок вновь не поступило.

По общим правилам, победитель аукциона принимает на себя обязательство по строительству на российской верфи судно для промысла краба.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews