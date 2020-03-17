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Оперативное совещание председателя правительства Михаила МИШУСТИНА с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина

Правительство рассказало о мерах по поддержке экономики

Глава правительства Михаил Мишустин озвучил меры, которые должны поддержать стабильность экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это поддержка наиболее уязвимых отраслей, малого и среднего бизнеса, создание комфортных условий со стороны контрольно-надзорных органов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца дня 17 марта подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса. На совещании со своими заместителями председатель правительства рассказал, какие меры будут включены в этот документ.

Первое – поддержка торговли, позволяющая сформировать запас товаров первой необходимости. Для решения этой задачи будет использовать доступ к льготным кредитам, упрощение процедур поставок внутри страны и из-за границы. Премьер заявил о решении отменить ограничение в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне «зеленый коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортерами.

Второе –меры поддержки отраслей, оказавшихся в сложной ситуации. Прежде всего это туризм и авиаперевозчики. Правительство уже приняло решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях, сообщил Михаил Мишустин. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия.

Третье – поддержка малых и средних предприятий. Речь идет о доступе к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам.

Четвертое – это содействие со стороны контрольно-надзорных органов. «Мы должны так настроить наше регулирование, всю работу органов власти, контрольно-надзорных органов, чтобы в текущей ситуации они максимально помогали работать бизнесу», - подчеркнул глава правительства.

Как заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, Россия находится «в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами», поскольку «испытывает двойной удар»: шок от снижения мировых цен на нефть, нестабильность мировых финансовых рынков, сокращение ряда традиционных рынков сбыта – с одной стороны, ограничительные меры по борьбе с коронавирусом – с другой стороны.

Напомним, что для обеспечения взаимодействия при рассмотрении вопросов, связанных с коронавирусом, правительство создало специальный координационный совет.

Россия закрыла въезд

Как сообщает корреспондент Fishnews, 16 марта правительство выпустило распоряжение о новых ограничительных мерах в условиях пандемии (от 16 марта 2020 г. № 635). Предусматривается, что ФСБ с 18 марта до 1 мая ограничит въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Исключение сделано для:

- сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств в РФ, членов их семей,

- водителей автомобилей международного сообщения,

- экипажей воздушных, морских и речных судов,

- поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения,

- членов официальных делегаций и лиц с дипломатическими, служебными, обыкновенными частными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника,

- лиц, постоянно проживающих в России,

- лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Fishnews

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