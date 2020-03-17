17 марта 2020 года

Росрыболовство видит перспективы крилевого кластера

Возобновление промысла криля в антарктических водах потребует крупных инвестиций. По информации Росрыболовства, с учетом строительства специализированных судов и береговой базы проект оценивается примерно в 45 млрд рублей.

Задачу возвращения российского рыбопромыслового флота в Мировой океан государство по-прежнему считает одной из приоритетных. В качестве перспективного объекта промысла рассматривается антарктический криль, который может использоваться не только в пищевой промышленности, но и для нужд фармакологии, марикультуры и других направлений, заявил на совещании в Совете Федерации замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Добычу этого ресурса отечественные рыбаки успешно вели до середины 1990-х годов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ноябре прошлого года в антарктическую часть Атлантики отправилось научно-исследовательское судно «Атлантида» – впервые за 15 с лишним лет. В задачи экспедиции входит оценка состояния запасов криля, изучение его распределения и разработка технологий комплексной переработки этих рачков.

«Мы видим, что есть ресурс, и довольно-таки его достаточное количество», – рассказал о первых результатах исследований Петр Савчук. Он отметил, что для освоения этих запасов потребуется построить не только специализированные крилеловные суда, которых сейчас в стране нет, но и береговую базу, а также создать современные биотехнологии для работы с крилем.

«Понятно, что это очень дорогой проект, – подчеркнул замруководителя Росрыболовства. – Мы оцениваем его в порядка 45 млрд рублей». Несмотря на внушительные инвестиции, бизнес проявляет интерес к освоению антарктического ресурса. «Мы ведем сейчас переговоры. Есть три компании, которые желают участвовать в этом направлении. На наш взгляд, это один из важнейших проектов», – отметил Петр Савчук.

Fishnews

