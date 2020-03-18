18 марта 2020 года

Российский флот держит высокие темпы вылова

К 18 марта отечественные рыбаки добыли около 1,16 млн тонн водных биоресурсов, на 8% превысив уровень прошлого года. Прибавка наблюдается во всех рыбохозяйственных бассейнах.

На Дальнем Востоке объем добычи достиг 881,48 тыс. тонн, увеличившись на 9,5% по сравнению с показателем на отчетную дату 2019 г. На промысле минтая вылов составил 708,5 тыс. тонн (+52,22 тыс. тонн), трески освоено 44,81 тыс. тонн (+10,7 тыс. тонн), сельди – 56,97 тыс. тонн (+3,17 тыс. тонн).

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 14,5% к уровню прошлого года – почти до 113,7 тыс. тонн. На промысле трески добыто 84,2 тыс. тонн (+7,6 тыс. тонн), уловы пикши увеличились до 17,5 тыс. тонн (+4,11 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западном бассейне освоено 21,1 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 г. На промысле шпрота наловили 13,4 тыс. тонн, прибавка составила 1,03 тыс. тонн. Балтийской сельди поймали около 7,37 тыс. тонн – на 1,09 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Азово-Черноморском бассейне добыто около 20 тыс. тонн - на 0,1% меньше, чем год назад. Хамсы освоили 17,8 тыс. тонн (+1,4 тыс. тонн), тюльки - 0,6 тыс. тонн (-0,9 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне промысел принес 5,24 тыс. тонн, что на 8,2% выше уровня 2019 г. Вылов кильки составил 3,73 тыс. тонн - на 3,7 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Частиковых видов рыб добыто 0,85 тыс. тонн (-88 тыс. тонн). Пресноводных видов рыбаки взяли 0,54 тыс. тонн (+0,03 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский флот нарастил вылов на 9,4% к уровню 2019 г., до 66,2 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 47,8 тыс. тонн (-23%).

Fishnews