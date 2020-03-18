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Организацию и результаты промысла минтая обсудили на заседании штаба путины в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Минтаевой экспедиции обещают хорошую погоду

К 17 марта на Дальнем Востоке российские рыбаки освоили 708,5 тыс. тонн минтая - почти на 8% выше уровня прошлого года. По прогнозу ТИНРО, на промысле ожидается благоприятная обстановка.

Организацию и результаты промысла обсудили на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Видеоконференцию с территориальными управлениями Росрыболовства провел заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море добыто 640,5 тыс. тонн минтая – на 6,8% выше уровня 2019 г. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 523,6 тыс. тонн (+9,7%), в Северо-Охотоморской – 107,9 тыс. тонн (+23,2%). По остальным районам минтая освоено менее 25 тыс. тонн в каждом.

Тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке поймали 57 тыс. тонн, это почти на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Уловы в Северо-Охотоморской подзоне составили 56,4 тыс. тонн – почти на 10% выше уровня 2019 г.

Трески в Дальневосточном бассейне добыто 44,8 тыс. тонн – на 31,4% больше, чем на отчетную дату прошлого года. В Восточно-Камчатской зоне освоили 16,8 тыс. тонн, в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 10,4 тыс. тонн. В Северо-Курильской зоне поймали 9 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне – 6,1 тыс. тонн.

По данным на 17 марта, на промысле минтая работало 82 добывающих судна, лов сельди вело два судна, трески – три судна.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников рассказал, что мониторинг добычи минтая и сельди в Охотском море на судах осуществляют 15 научных наблюдателей ТИНРО. Также в районе экспедиции работают пять наблюдателей КамчатНИРО. Еще три наблюдателя ТИНРО ведут мониторинг лова минтая в Южно-Курильской зоне на станции «Океаническая» (остров Шикотан). По прогнозу филиала, на этой неделе ожидается благоприятная обстановка на промысле.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края - около 68%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы составляет 10-11,5 рубля за килограмм.

Fishnews

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