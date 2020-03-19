19 марта 2020 года

Лососей на Аляске изучает вторая международная экспедиция

Российские ученые начали новую траловую съемку лососей в составе международной экспедиции. Исследования проводятся на канадском судне «Пасифик Легаси» в заливе Аляска.

НИС вышло 11 марта из города Виктория (столица провинции Британская Колумбия). В составе научной группы из 12 специалистов - три сотрудника Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, канадские и американские ученые.

«Экспедиция является продолжением международных научных исследований, направленных на выявление механизмов и факторов окружающей среды, которые определяют ежегодную численность и состояние тихоокеанских лососей», - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, участники экспедиции изучат состояние рыб и их возраст, патогены, ДНК окружающей среды в образцах морской воды, фито- и зоопланктон.

Проект по исследованию лососей Северной Пацифики в заливе Аляска стартовал в 2019 г., в Международный год лосося. В этом году в рейсовое задание включили схему станций из отчета о прошлом рейсе. Съемку выполнят в том же районе для получения сравнительного материала.

Планируется, что «Пасифик Легаси» отработает 25 судосуток с заходом в Датч-Харбор для смены части научной группы (специалистов США и Канады). Завершиться экспедиция должна в начале апреля.

Fishnews