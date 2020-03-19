19 марта 2020 года

ВАРПЭ предложила обсудить доработанный проект по «крабовым» субсидиям

Министерство сельского хозяйства ранее предложило проект постановления о субсидиях для заказчиков судов-краболовов. Доработанный документ нужно рассмотреть на рабочей группе по применению механизма «регуляторной гильотины» в рыбной отрасли, считают в ВАРПЭ.

Механизм субсидий из федерального бюджета власти решили использовать, чтобы поддержать размещение заказов на строительство судов под крабовые квоты на верфях Дальнего Востока. Предложено возмещать заказчикам такого флота часть затрат.

При этом к проекту правил предоставления поддержки у экспертов возникали серьезные вопросы. Если их не решить, субсидии рискуют потерять привлекательность.

«ВАРПЭ направляла заключение на этапе публичного обсуждения проекта постановления. Первое - ограничения по использованию судна-краболова. Мы не согласны с тем, что построенное судно может быть использовано исключительно для освоения доли квоты краба, предоставленной предприятию по результатам аукциона. Второе – это обязательство о возврате субсидии в течение 10 лет в случае выявления технически непригодного состояния судна, которое в том числе может быть следствием чрезвычайной ситуации, то есть обстоятельств, не зависящих от рыбопромышленных предприятий. ВАРПЭ направляла замечания и на этапе оценки регулирующего воздействия», - сообщил Fishnews президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Он отметил, что объединение обратилось в Минсельхоз с предложением предоставить проект, доработанный с учетом высказанных на двух указанных этапах замечания. «Также мы считаем необходимым рассмотреть проект на рабочей группе по применению механизма «регуляторной гильотины», - добавил руководитель ВАРПЭ.

Fishnews