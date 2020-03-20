20 марта 2020 года

Сахалинские рыбаки предложили меры регулирования на путину

При введении мер по пропуску лососей на нерестилища в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предлагают использовать более детальную разбивку районов промысла на более мелкие районы.

Тема эффективности проходных дней при организации лососевой путины в Сахалинской области обсуждалась на февральском заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По итогам встречи ДВНПС рекомендовал дополнительно проработать этот вопрос.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила свои предложения по организации промысла в региональное агентство по рыболовству и Сахалинский филиал ВНИРО, сообщил Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

В объединении считают, что при введении мер для пропуска лососей на нерестилища нужно использовать более дифференцированный подход к районированию. Свое видение, как нужно осуществить такую разбивку по подрайонам, ассоциация передала региональным властям и СахНИРО.

Еще одна идея рыбаков – вместо проходных дней попробовать использовать для пропуска другую меру: не навешивать на центральном крыле ставного невода сетное полотно на расстоянии 100 м от береговой линии.

При введении мер по пропуску надо обязательно исходить из фактических подходов рыбы, считают в ассоциации

Fishnews